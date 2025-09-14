Deportes 14-09-2025

Esta tarde: Deportes Linares va por otra final frente a General Velásquez

- Partido comienza a las 17:30 horas en la fortaleza del Tucapel Bustamante Lastra

Aunque no podrá sentarse en la banca albirroja , por el castigo en el último partido del Depo, Rodrigo “Kalul”e Meléndez , junto a su cuerpo técnico estudió bastante al rival . Incluso tuvo la oportunidad de ver el partido donde el equipo del General igualó y cuando el arquero Lecaros le tapó un penal en el minuto 91 al “tiburón” Vásquez de Puerto Montt.

Para Meléndez es otra final y sabe que no hay margen de error: “ hemos hecho una semana muy interesante, enfocada en lo que creemos nos puede presentar el rival que tiene un poderío ofensivo importante, lo que nos obliga a tomar los resguardos necesarios , pero lo que siempre les digo a los muchachos es que lo más importante es mantener nuestra idea de juego, lo que nos ha llevado a estar en puestos de avanzada y no perder todo lo bueno que se hace . Las ausencias que tendremos son importantes pero estarán los mejores . Por José Molina estará Gustavo Gallardo, y en la ofensiva hemos probado con William Gama , para acompañar a Cristian Duma”.

“El rival es un equipo muy dinámico , por eso deberemos estar muy concentrados . S que por la nueva ley que salió hace muy poco , que dice que el entrenador suspendido no puede ingresar al estadio, Jorge Carrasco estará en una caseta en contacto con el profesor Felipe Rodríguez , y el profesor Héctor Letelier. En todo caso, las instrucciones ya las hemos conversado con el plantel y tengo mucha confianza en lo que puedan hacer este domingo para lograr un buen resultado .En el campeonato ya entramos como dicen en la hípica, en tierra derecha , donde hay factores que pueden marcar la diferencia como los emocionales y las ansiedades . Estos partidos son todos finales y vamos paso a paso , pero a los jugadores les gusta jugar contra presión”, expresó.

PROBABLE ONCE

A todas luces es un partido que promete el de esta tarde desde las 17:30 horas . Si bien es cierto hay 13 puntos que marcan la pauta . Deportes Linares está a cuatro puntos del líder . Los dirigidos por el “Kalule” quieren seguir con la ilusión de seguir luchando por el ascenso . La probable alineación del Depo sería con : Celso Castillo , Diego Pereira, Joaquín Aros , Flavio Rojas , David Tati , Gustavo Gallardo, José Palma , Benjamín Droguett , Bryan Figueroa, William Gama y Cristian Duma.

El partido será dirigido por Cristian Galaz Sepúlveda; árbitros asistentes Hugo Núñez Correa y Yasna Moreno Beroíza, y cuarto juez Agustín Valenzuela Chamorro .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





