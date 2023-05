Deportes 21-05-2023

Esta tarde: Duelo de toros en el Rubén Marcos de Osorno desde las 15:30 horas

- Albirrojos quieren seguir en racha con Eduardo Lobos

Fue una semana que se disfrutó como nunca con la victoria ante los “lilas” de Concepción, por la cuenta mínima. En ese partido Linares se abrazó después de mucho tiempo que no conseguía sumar los tres puntos. El plantel que dirige Eduardo Lobos ganó un encuentro que era clave para escapar de los últimos lugares de la tabla.

En esa ocasión el tanto fue obra de Luis “chiqui” Oyarzo que espera seguir anotando para continuar con las alegrías. Tienen claro que este compromiso no será fácil, porque al frente estará un elenco que se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones con 14 unidades.

Los “lecheros” del sur han jugado en su reducto de cancha sintética, en cuatro ocasiones, registrando una derrota (Trasandino), dos triunfos (Concepción y Real San Joaquín) y un empate (G. Velásquez). Recordar que también están debutando en la presente temporada en Segunda Profesional.

El cuadro de la Región de Los Lagos, viene de igualar ante Melipilla y tiene al goleador del campeonato Diego Bielkiewicz, con 8 tantos. En esa oportunidad la alineación que presentó el técnico Diego Martínez, fue con: Diego Figueroa, Iván Roldan, Lucas Abarca, Luciano Meneses, Carlos Soto (Leonardo Uribe), Cristian Jelvez, Joaquín Romo (Bastián Melo), Sebastián Dominguez, Sergio Riffo, Gustavo Castro (Kilian Delgado), Diego Bielkiewicz.

QUIEREN SEGUIR EN RACHA

En la otra cara de la moneda está el Depo, que viene de sumar 4 de 6 puntos en los últimos dos partidos. La fecha pasada derrotó a un rival directo, Deportes Concepción, por la cuenta mínima. El año pasado en esta misma cancha, los albirrojos vencieron por 2 a 0 con anotaciones de Ítalo Müller, al minuto 21 del segundo tiempo y a los 27 por Carlos Svec, dos jugadores que no están en el plantel linarense en la actualidad.

Durante la semana en la previa de este partido, el técnico Eduardo Lobos, anticipó lo que será el encuentro de esta tarde ante Osorno: “nos enfrentamos a un rival, muy duro que está en la mitad de la tabla, en una cancha sintética que complica en la planificación. El resultado ante Concepción fue positivo lo que sin duda nos dio energía en la semana. No contaremos con Jonathan Valiente, Diego Vallejos, Matías Gallardo y Cristian Monsalve. A pesar de todo, vamos a salir a buscar el partido para traer los tres puntos, tenemos que mejorar algunas cosas, para ser más competitivos”.

Recordar que Deportes Linares, no sabe de victorias en lo que va en el campeonato de Segunda Profesional, como forastero.

LOS NÚMEROS

Osorno y Linares, se han visto las caras en 39 ocasiones, con 18 triunfos para Osorno y 14 para los albirrojos, con 7 empates.

Finalmente, el partido de esta tarde en el estadio Rubén Marcos Peralta, de Osorno, será dirigido por Mario Salvo Sepúlveda; asistente 1 Joaquín Arrué; asistente 2, Cristian Naveas y cuarto juez Oscar Ávila.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo