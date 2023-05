Deportes 09-05-2023

Esta tarde: Eduardo Lobos debuta en la banca albirroja frente al SAU



Partido se juega en Cartagena desde las 16:00 horas



Esperamos que esta tarde se pueda dar esa antigua frase que dice que “técnico que debuta gana”, aunque no siempre ocurre. Es de espera que para el “Depo” sí se pueda plasmar. El equipo viajó ayer por la tarde lo que brinda una comodidad para esperar el partido. A lo que debemos acostumbrarnos es que que el nuevo técnico hablará una vez a la semana y no anticipa alineación para un partido, son algunas de las normas que debemos acostumbrarnos.

En esa misma materia es muy probable que esta tarde puedan volver a la titularidad algunos elementos que estaban en la banca, como por ejemplo Diego Vallejos, Exequiel Marconne y Matías Gomara.

Para los jugadores fue una semana muy especial, con nuevo técnico, que seguramente tendrá un esquema diferente. Esperamos que haya una motivación extra y que el rendimiento sea muy superior a lo que mostraron ante Melipilla. Sabemos que cuando llega nuevo técnico todos se esfuerzas para lograr la titularidad.

San Antonio Unido

Viene de lograr una importante victoria, dramática en calidad de forastero ante Real San Joaquín por 3 a 2, con anotaciones de Rodrigo Gattas, Brian Leiva y Juan Pablo Andrade. En esa ocasión el técnico Sebastián Núñez, formo con: Julio Fierro, Juan Pablo Carrasco, Flavio Rojas, Juan Pablo Andrades, Martin Ormeño, Sebastián Valencia, Martin Lara, Matías Jaime, Brian Leiva, Rodrigo Gattas, y Nicolas Forttes.

Actualmente los del puerto, están ubicados en la novena posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Un equipo que es muy complicado sobre todo en la definición de los balones detenidos, el talón de Aquiles de Deportes Linares.

Jueces

El partido de esta tarde en Cartagena, por la novena fecha del torneo de la Segunda Profesional, será dirigido por el pito, Luis Hernández, secundado por Javier Devilat, Felipe Canio y como cuarto juez, Carlos Carvajal.

Socios

En otra materia, se reunieron miembros de la directiva de Corporación, junto a integrantes de la Agrupación de Deportes Linares, donde el objetivo es relanzar la campaña del socio 2023, con la finalidad de reencantar a la gente con la institución. "Nosotros estamos conscientes que la actual campaña no ha sido exitosa, sin duda que hubo una falencia. Queremos volver a reencantar a la gente, con los colores de la institución. Es de esperar que haya motivación, pero esto lo vamos a exponer a la asamblea, porque lo mas importante es sumar no dividir", dijo el presidente de la Corporación, Alex Vásquez.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo