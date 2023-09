Deportes 14-09-2023

Esta tarde:Albirrojos disputarán partido clave con la ilusión de evitar el descenso

Iberia fue sancionado con la resta de tres puntos



Llámelo como usted quiera, partido clave con un rival directo, encuentro de seis unidades o puntos de oro. Lo cierto es que Deportes Linares debe aprovechar la resta de puntos que aplicó la unidad de control financiero de la ANFP, que castigó a Deportes Valdivia, Real San Joaquín y Deportes Iberia, con la pérdida de tres puntos en la tabla de posiciones.

El pleito de esta tarde asoma como una pequeña luz en un túnel que podría llevarnos de regreso a los potreros. Por eso se hace imprescindible ganar las tres unidades, algo que le ha costado a los dirigidos por Eduardo Lobos, que suman seis derrotas al hilo y que los tienen sumidos como exclusivos colistas de la Segunda Profesional.

Ahora se da esta instancia para seguir soñando con no perder la categoría, los jugadores han tomado en serio el partido de esta tarde desde las 16:00 horas en la cancha número uno Luis “mariscal” Pacheco del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

Uno de los sobrevivientes de la época dorada de los albirrojos que logró el último título vistiendo la camiseta albirroja, Diego Ríos, quien volvió a la titularidad después de mucho tiempo, dijo que “hemos trabajado bien, sabemos que esta es una nueva final. Nosotros nos tomamos muy en serio esta situación porque es un rival al que hay que ganarle si o sí “.

El goleador Felipe Escobar, quien moja la camiseta en el campo de juego y su entrega es muy importante señaló que “es un gran desafío, ya no tenemos más oportunidades, tenemos que ir con todo y buscar hasta el final, tenemos mucha esperanza de conseguir los tres puntos “.

Cristóbal Parry: “fue una jornada muy intensa, afinando cada detalle para esta tarde. En estos momentos difíciles hay que tener tranquilidad, creo que estamos todos capacitados para jugar y enfrentar estas circunstancias. Todavía depende de nosotros, vamos a ingresar con toda la actitud, porque todavía no esta escrita la ultima palabra”.



Los que luchan por sobrevivir



En la novena posición está Deportes Concepción, con 24 unidades ; Real San Joaquín, 23 ; Deportes Rengo , 22 ; General Velásquez , 22 ; Deportes Iberia , 16 y Deportes Linares 15 .



Partidos pendientes esta tarde



A la misma hora que jugará Deportes Linares, esta tarde frente a General Velásquez, a las 16:00 horas, Deportes Rengo enfrentará a San Antonio Unido. Mientras que a las 19:00 horas, Iberia se medirá con Melipilla.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo