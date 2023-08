Crónica 10-08-2023

Estadística de empleo sigue mostrando altos índices de precariedad laboral en el Maule

- A propósito de generar un diagnóstico socioeconómico para la planificación estratégica regional, la Universidad Autónoma de Chile celebró una mesa de trabajo público-privada para analizar los ingresos de los ocupados. Esto con el objetivo de recabar información para la elaboración del ISOMA 2023.





El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó en julio el Boletín Estadístico de Empleo en la Región del Maule, trimestre móvil abril-junio 2023, el cual dio cuenta del incremento continuo del desempleo, al expandirse 2,4 puntos porcentuales (p.p) en 12 meses, ubicándose en 8,9%. También destacó en el informe el aumento de la informalidad, que se registró en un 33,7%, cifra que superó el promedio nacional de 27%. Ambos indicadores se traducen en una alta precariedad laboral en la región.

Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dr. Guillermo Riquelme, explicó que “el aumento de la fuerza de trabajo fue de un 3,6%, mucho mayor que lo observado en períodos anteriores, realidad que no pudo ser abordada por la creación de puestos de trabajo que sólo alcanzó al 0,9%”.

Subrayó que los sectores en los que mayor pérdida de puestos de trabajo se observó fueron Manufactura y Construcción, situación también relacionada con la caída en la inversión. El escenario en ambas actividades igualmente se traduce en la caída en los ingresos promedio de los ocupados.

“Es así como los puestos de trabajo que se han generado están en sectores de menor productividad y capital, de menores ingreso promedio, como es el sector Comercio y Servicios…Muy probablemente esta situación se mantenga en los próximos meses, si es que no se toman medidas fuertes para reactivar la inversión en la región, en particular, en la Construcción, sector que también es atendido por las autoridades, que pueden generar incentivos para activar la inversión y construcción”, señaló.

Riquelme refirió que existe una pérdida de puestos de trabajo del sector formal, es decir, personas asalariadas que pasan a ser cesantes, por lo que aumenta la fuerza de trabajo que sale en búsqueda de empleo. Vale acotar que en algunos casos se ocupan en el sector informal.

Es de destacar que la Región del Maule es la tercera con mayor informalidad laboral en el país, con un 33,7%, después de la Araucanía y Ñuble.



ISOMA 2023

Dado el nivel de precariedad laboral que registra el Maule, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, iniciaron un trabajo de socialización y análisis con actores públicos y privados del territorio, a propósito de profundizar en mesas de trabajo temas como ingresos del trabajo, empleo y sectores productivos.

La información recabada permitirá construir el Informe Socioeconómico del Maule - ISOMA 2023, que tiene como objetivo establecer propuestas de intervención colaborativas con autoridades y privados de la región del Maule para