Opinión 28-07-2023

¿Estamos preparados para el verano?



Jadille Mussa

Académica Arquitectura del Paisaje, U.Central



Luego de las lluvias y bajas temperaturas, para muchos la preocupación de la llegada del verano dejó de ser un problema, pero sí debería preocuparnos en especial con una ciudad que ha centrado el manejo del espacio, tanto público como semi-público, con plazas duras o con exceso de cemento.

Hay muchos ejemplos de lo anterior, con sólo recordar las salidas de los metros de la Línea 3, una imagen de calles sin árboles, o muy pequeños, que muchas veces no permiten el transitar de personas con alguna discapacidad, coches de niños pequeños o simplemente caminar junto a una persona. Con la inexistencia, aún en el Senado, de una Ley de Arbolado Urbano se podría esperar reforestaciones con especies no tan adecuadas. Pero también, es importante no delegar toda la responsabilidad a las plantas y contribuir en la ciudad con elementos que ayuden al cobijo de las personas, sombreaderos y bebederos de agua en el espacio público para prevenir una deshidratación severa.

Debemos aprender de la experiencia internacional para que no nos suceda lo que hemos visto en el hemisferio norte donde, la primera semana de julio, la temperatura media del aire en la superficie de la Tierra fue la más alta hasta ahora registrada en la historia. Al respecto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que el “cambio climático está fuera de control”.

No debemos olvidar que estos refugios con infraestructura y agua debieran estar en varias ciudades del país no sólo en Santiago. En la temporada veraniega recién pasada, tuvimos una ola de calor que alcanzó una duración de 10 días, con temperaturas que bordearon los 34 y 35 grados. Sin embargo, es el primer verano en el que Chile experimenta cuatro olas de calor durante febrero 2023.

Los récords de altas temperaturas se siguen rompiendo a nivel mundial, y en pleno fenómeno del Niño, podríamos anticipar, al menos un verano igual o peor que el que vivimos en febrero y no podemos esperar que los árboles estén grandes para brindarnos su sombra y descanso.