Opinión 08-11-2026

¿Están preparadas nuestras ciudades?

Juan Paulo Alarcón, director de Arquitectura UNAB



Las lluvias intensas, las olas de calor, los incendios y las inundaciones nos obligan a plantearnos una pregunta incómoda: ¿están realmente preparadas las ciudades chilenas para enfrentar el cambio climático?

En el marco del Día Mundial del Urbanismo, debemos recordar que las ciudades no son simplemente conjuntos de edificios e infraestructuras. Son el reflejo de nuestras decisiones y prioridades como sociedad. Y muchas de ellas han profundizado nuestra vulnerabilidad.

La expansión urbana descontrolada, la construcción en zonas de riesgo, la escasez de áreas verdes y las desigualdades en el acceso a servicios evidencian las consecuencias de una planificación insuficiente.

Planificar exige acuerdos que trascienden los ciclos políticos, reconozcan nuestra diversidad geográfica y anticipen los desafíos ambientales.

El urbanismo es una herramienta para construir equidad y mejorar la calidad de vida. Planificar significa traducir nuestras ideas de sociedad en una visión compartida del futuro. Porque la ciudad que tendremos mañana dependerá de las decisiones que tomemos hoy.

