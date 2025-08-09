sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 09-08-2025
    Este Día del Niño: el mejor regalo es elegir el comercio formal
    El Día del Niño es una fecha especial, pensada para celebrar a los más pequeños. Sin embargo, esa intención puede verse opacada si elegimos regalos inseguros, sin certificación, sin garantía o de origen dudoso. Por eso, hoy más que nunca, es necesario reflexionar sobre los riesgos del comercio informal.
    En Chile, más de 2,4 millones de personas trabajan en la informalidad, según el INE, y el SII ha detectado pérdidas fiscales por más de $9 mil millones solo en redes ilegales de abastecimiento.
    Esta realidad no solo precariza el empleo, sino que afecta directamente los recursos que el Estado puede destinar a salud, educación y protección social, incluyendo a nuestros propios niños. Además, se abre paso a un mercado sin control, donde abunda la venta de artículos falsificados, sin rotulado, sin estándares de calidad, y con riesgos reales para la salud y seguridad.
    Por eso, desde la Asociación Gremial Marcas del Retail hacemos un llamado a comprar en el comercio establecido, tanto físico como online, hacerlo en lugares formales no solo garantiza respaldo y seguridad, también apoya la economía del país y promueve un entorno de competencia justa y permite a los consumidores ejercer sus derechos ante cualquier disconformidad o problema con el artículo adquirido.
    El mejor regalo es elegir con responsabilidad.
    Andrés Bogolasky
    Presidente de la Asociación Gremial Marcas del Retail

