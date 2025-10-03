Deportes 03-10-2025

Este fin de semana: Linares será la capital nacional de la especialidad de Tiro Con Arco

- Se realizará la tercera fecha con participación de competidores desde Arica hasta Lota

Hoy comienzan oficialmente las competencias en la cancha número uno del Tucapel Bustamante Lastra , de la tercera fecha nacional de la especialidad de Tiro Con Arco . Cerca de 128 deportistas desde Arica a Lota darán vida a este evento deportivo donde el arco y la flecha serán protagonistas .

La especialista de esta disciplina deportiva y entrenadora del club Tiro Con Arco Quasar, Soledad Rojas Abraham , entregó detalles de lo que será el tercer ranquin nacional en sub categoría y master de Tiro con Arco: “participarán alrededor de 128 deportistas de distintas partes del país desde Arica hasta Lota . Hay muchas categorías, por lo tanto tenemos distintas distancias, en series sub 13, 15 ,18 y 21 y los 50 y más, que son los Master . En casi todas las categorías nuestra comuna de Linares tiene representación así que estamos muy ansiosos y emocionados de dar vida a este evento . Esperamos la gente nos vaya a ver. Este viernes, desde las 14:00 horas tenemos la práctica oficial y la revisión de equipos a cargo de los jueces . El sábado tenemos la competencia con las eliminatorias , durante todo el día desde las 09:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, y el domingo están programadas las premiaciones finales desde las 14:00 horas . Estamos muy felices de ser la capital nacional de este deporte tan hermoso que es el Tiro con Arco”.

El acceso al polideportivo de la calle Rengo para ser testigo ocular de esta tercera fecha del ranquin nacional es totalmente gratuita y se espera una masiva presencia de público .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

