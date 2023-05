Deportes 19-05-2023

Este fin de semana: Velada Boxeril y Campeonato de Lucha de Brazos en Linares

- Sábado y Domingo con entrada liberada en el gimnasio municipal

Continúan las actividades deportivas en los 229 años de la comuna de Linares. Este sábado desde las 19:30 horas, será el turno del boxeo. Una gran velada boxeril Internacional que está programada en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto.

Jorge “salvaje” Pacheco, crédito linarense exponente del boxeo, entregó mayores novedades: “será una gran fiesta, con interesantes combates de muchachos de Linares, de nuestra escuela y de la escuela de Fernando Farías, sumando dos peleas internacionales, donde nos enfrentaremos a un boxeador venezolano de gimnasio los Copihues y de fondo Julio Álamos con el argentino Abraham “turco” Buonarrigo. Estamos bien preparados para este combate que no será fácil. Mi contrincante es un rival joven, quizás la experiencia nos pueda dar el triunfo. Es un combate olímpico amateur de tres rounds, de tres por uno, muy intensa. Y apoyando también a quienes están en mi escuela, tengo chicos que se proyectan en este deporte como es el caso de Matías Torres, de camino a Yerbas Buenas, un muchacho fuerte, buena estatura, además de Benjamín Rojas”.

Las peleas preliminares son : Fabián Soto , de Parral con Joaquín Godoy , de Linares ; Víctor Vallejos , de Linares de escuela de Fernando Farías con Ángel Moris , de Rancagua ; Benjamín Rojas , Linares de la escuela PachecoBoxing , frente a Diego Padilla , de Rancagua Sexta Box ; Matías Torres , Linares , PachecoBoxing frente a Ricardo Tobar , de San Fernando ; luego los combates internacionales , Jorge “Salvaje” Pacheco de Linares , frente al venezolano , Jorge González , del gimnasio Los Copihues de San Fernando, y Julio Álamos que se enfrentará con el argentino Abraham Buonarrigo .

Una de las sorpresas que se espera también es la presencia del boxeador nacional Carlos Cruzat Pacheco, quien fuera Campeón Mundial de peso crucero de la Asociación Internacional de Boxeo, título que logró un 5 de mayo del año 2000 en Tucson , Arizona , Estados Unidos .

DOMINGO DE GALLITOS

En tanto que el domingo desde las 11:00 de la mañana, en el mismo recinto deportivo, se realizará la lucha de brazos. Mauricio Peña, quien forma parte de la familia del Departamento de Deportes, está coordinado esta actividad: “el famoso gallito, ahora evolucionó y se llama lucha de brazos. Una actividad que a nivel mundial lleva más de 13 años, nosotros tenemos muy buenos referentes aquí. El torneo programado para este domingo es en categoría profesional, para que la comunidad se interiorice un poco más, conozca las técnicas, arbitraje, en fin. Nosotros estamos reclutando a jóvenes promesas para formar un club. Por eso en esta ocasión el torneo es de carácter profesional, lo que significa que vamos a tener un nivel muy alto, con presencia nacional en diversas categorías para competir este domingo, desde las 11 :00 de la mañana, con una capacitación a cargo de un juez argentino Esteban, la idea difundir un poco esta disciplina, para que no haya lesiones ni a corto ni a mediano plazo.. No nos olvidemos que tenemos un campeón nacional, el linarense Luis Ebner”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo