Social 31-08-2025

Este martes 2 de septiembre: Más de 10 mil 600 cupos de empleo ofrecerá SENCE en Feria Laboral con Equidad de Género



- La actividad se realizará en la plaza de armas de Curicó, entre las 9:30 y 16:00 horas, donde la gente podrá acceder en forma presencial y on line por medio de www.bne.cl.





Este martes 2 de septiembre se realizará la Feria Laboral SENCE con Equidad de Género denominada #HayVacantes, en la plaza de armas de la ciudad de Curicó.

La cita es desde las 9:30 hasta las 16:00 horas, ocasión en la que se ofertarán 10 mil 665 puestos laborales de diferente índole, con una participación de 26 empresas, más la presencia de diversos servicios públicos para que la comunidad asistente, además, pueda realizar distintos trámites.

El director regional de SENCE Maule, Oscar Morales Mejías, junto con invitar a participar de esta importante feria laboral destacó que el primer paso para poder optar a las ofertas de trabajo es inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo, “esto es en la dirección web www.bne.cl, el cual será el requisito principal. Es así como desde ya los invitamos a ingresar a la página y anotar sus datos, para que ese día cuando asistan a la feria puedan estar registrados y de esta forma recorrer los stands de las empresas que estarán inscribiendo a las personas para completar sus vacantes laborales”, precisó la autoridad.



EQUIDAD DE GÉNERO

Otro aspecto para destacar este año es el sello que se le ha querido dar respecto a la Equidad de Género, pues a todos los cupos dispuestos por las empresas podrán postular de igual forma tanto hombres como mujeres sin distinción.

“Se ha estado realizando un trabajo bastante concienzudo con la unidad de empleo del SENCE en la región junto a diversas autoridades y seremías, además de representantes del mundo sindical, gremial, organizaciones sociales y empresas para ir acortando la brecha que existe entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, a través de la Mesa Regional de Empleabilidad, la cual nos ha arrojado esta actividad como lo es la feria laboral”, agregó el director de SENCE Maule.



OFERTAS DE EMPLEO

Respecto a la oferta de empleo, se indicó que se contará con 20 empresas del rubro agrícola, tres de alimentación, una de montaje eléctrico, una del área salud y una del sector vitivinícola, que pertenecen a las comunas de las provincias de Linares, Talca y Curicó.

Es así como se podrá encontrar ofertas en oficios, para técnicos y también profesionales. “Por ejemplo hay cupos para 300 personas en el Hospital de Curicó, que van desde técnicos hasta profesionales médicos, también en el área agrícola, se necesitan bodegueros, paletizadores, etiquetadores, operadores de grúa horquilla, soldadores eléctricos, auxiliares de aseo, mecánicos, entre otros. Nos han informado también que se ofrecerán cupos para administrativos en diferentes empresas, prevencionistas de riesgos, ingenieros y jefes de planta”.



MODALIDAD ON LINE Y PRESENCIAL



Por último, el director del SENCE explicó que esta feria es regional, por tanto, las personas de otras comunas no cercanas a Curicó también pueden postular de forma on line, ingresando a la página www.sence.gob.cl o también a la web www.bne.cl

“La oferta de esta feria es de empresas de las provincias de Linares, Curicó y Talca, por ello, al ser presencial y on line permite a aquellas personas que no puedan viajar a Curicó, naveguen a través de nuestras páginas de internet y busquen las empresas que también presentarán su oferta de cupos laborales. Lo importante es inscribirse primero en la BNE y después buscar en los link que tendrán las empresas en este formato digital. También es importante recalcar que para inscribirse deberán tener su clave única”, concluyó.





