Deportes 23-05-2025

Este sábado: Oscar Bonilla tendrá que jugarse su opción en la comuna histórica

Fue un partido con mucha intensidad . Los “cruzados” de San Carlos de Arquén sorprendieron colocándose en ventaja a los 30 segundos del partido, con una defensa de Oscar Bonilla que literalmente estaba desconectada . Jairo Meza aprovechó la oportunidad para anidar el balón en la portería del equipo linarense y silenciar las gargantas del actual campeón vigente en esta categoría . Un gol que sirvió para que despertaran del letargo futbolístico los rojos de Bonilla . La igualdad llegó a los 18 minutos , con la conquista de Patricio Reyes en el arco norte de la cancha municipal, recinto donde se disputó el compromiso .

Con este guarismo se fueron al descanso , destacando la entrega de Juventud San Carlos de Arquén , un elenco que luchó en el campo de juego y que mostraba sus fichas para amargarle la tarde a los de Bonilla .

En el complemento , muchas infracciones y algunas cartulinas amarillas . Recordar que esta categoría de 35 años juega 40 minutos por lado . Una vez más, muy débil en la marca la defensa local y cuando el cronómetro marcaba los 30 minutos del complemento , Sergio Parra le da la ventaja al equipo de la comuna de Yerbas Buenas , marcando el 2 a 1 . Claro que la alegría duraría solo 3 minutos puesto que, en el momento sagrado del encuentro , se produce una falta muy clara al ex jugador profesional Mauricio Zenteno , que fue derribado en el área de San Carlos, y el juez no duda ningún instante para marcar el punto penal . Frente al balón un eterno del gol , Patricio Reyes , quien ejecutó con sangre fría el estilo del jugador de la Universidad de Chile , Charles Aránguiz , para concretar el empate para Oscar Bonilla , a 5 minutos del término del compromiso .

Claudio Zarricueta , uno de los estrategas de Oscar Bonilla , dijo que “ fue una mala tarde , donde entramos desconcentrados . Hablé el tema con los jugadores que deben estar más temprano en la previa de un partido . San Carlos , es un equipo con elementos que van con todo , pero nosotros tenemos que estar tranquilos , vamos a cambiar nuestro sistema de juego . No queremos quedar eliminados . Ojalá que podamos tener árbitros , que puedan estar a la altura de lo que significa este tipo de partidos . Lo del domingo una tripleta que dejó mucho que desear con un juez que prácticamente estaba parado arbitrando , entonces eso echa a perder toda una preparación de la semana”.

“A nuestra hinchada le decimos que esté tranquila , porque quedan minutos de juego y todo puede pasar . Por lo menos, la cancha de Inela donde se jugará el duelo este sábado a las 15:00 horas , es una verdadera mesa de billar, y vamos a ir con ganas, con la actitud de seguir con vida en esta clasificatoria , porque queremos confirmar que somos los capeones vigentes”, subrayó.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo