Deportes 10-11-2023

Este sábado será la final del Torneo H5 en Colegio Concepción Linares

- Participarán de 8 equipos y presencia de la Federación Nacional

Una verdadera fiesta del Hockey Césped, es la que se vivirá mañana desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas en el colegio Concepción de Linares. Una disciplina que está en auge en nuestro país. Recordar que la selección varones obtuvo plata en los recientes Juegos Panamericanos y la femenina se quedó con la de bronce.

Por esta razón, el entrenador de hockey de Linares, Franco Mangili, está optimista y confía en sus dirigidos: “queremos invitar a la comunidad a este gran evento deportivo. En esta ocasión se disputará la final H5, en el colegio Concepción. Una jornada que esperamos sea increíble, vamos a contar con la participación de la Federación Nacional, con jueces Federados. Entregaremos las medallas y las Copas a los vencedores en las categorías sub 12 damas y varones; sub 14 damas; Damas Adultas y Varones Adultos. Los equipos que estarán presentes serán: Hockey Requínoa, Hockey Curicó, Escuela Cataluña de Curicó, Hockey Talca, Colegio Vichuquén, Club Deportivo Hockey Linares, Club Altos del Valle y Victory HC . Nuestro Club quiere revalidar el título donde salieron campeones, pero hemos observado que el nivel del resto de los equipos ha subido, por eso no será fácil, vamos a disfrutar de un nivel super competitivo, por eso les queremos reiterar la invitación para este sábado en el colegio Concepción. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado para quienes nos quieran apoyar con hidratación al club de hockey el día de mañana. Este es el torneo clausura del H5 2023 y Linaresestá muy bien preparado en las diferentes categorías”.

DATOS

En el torneo de apertura, el cuadro de Linares, fue campeón birregional en las categorías, Sub12, Damas; Adulta Damas y Adultos Varones. Mientras tanto que en el nacional, obtuvo un segundo lugar, Adulto Varones; Cuarto lugar, Adulta Damas y Cuarto lugar en serie sub 12 .

HOCKEY 5

El hockey 5 es un formato reducido del hockey sobre césped, que presenta un juego rápido, vistoso y adaptable con un conjunto de reglas simplificadas. Se juegan dos tiempos de doce minutos, con un descanso de dos minutos entre cada tiempo. En el campo de juego hay cinco jugadores por lado incluido el arquero. No hay área y los goles valen desde la línea de mitad de cancha. Se puede tirar al arco con cualquier gesto tecnico. No hay córner corto, se concede un desafío si un defensor comete una falta en su propia mitad de la cancha, que niega al equipo contrario una clara oportunidad de gol.

El objetivo es siempre el mismo, realizar mas goles que el rival para ganar el partido. Sin embargo, dentro del mundo del hockey hay quienes no están de acuerdo con esta variante y creen que le quita el encanto al deporte.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo