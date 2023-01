Deportes 31-01-2023

Este viernes Deportes Linares tendrá un fuerte apretón frente a Rangers

Duelo se disputará en el fiscal de Talca desde las 21:00 horas

Comenzaron la cuarta semana de pretemporada o la ultima semana que finalizara en un duelo amistoso ante Rangers en la noche rojinegra, donde el cuadro piducano presentara a sus jugadores en sociedad.

Aunque ya han dado a conocer a través de sus redes a los jugadores que defenderán esta temporada en la Primera B, al equipo de la capital regional. La nomina la integran los porteros: Yair Bennin, Mariano Ramos, el Ex Deportes Linares, Sebastián Aravena y Marcelo Vásquez. Defensas: Christopher Diaz, Javier Rivera, Agustín Donoso, Sebastián Acuña, Sergio Felipe, Ezequiel Luna, Juan Abarca, Claudio Jopia y Alexander Pastene. Mediocampista: Ignacio Carrasco, Mauricio Iturra ex Depo, Federico Illanes, Sergio Bobadilla ex Depo, Ignacio Caroca, Juan Gutiérrez, Brayan Valdivia, Agustín Mora, Matías Faundez, Alfredo Ábalos, Diego Luna, Tomas Gómez, Javier Araya y los delanteros: Lionel Altamirano, Fernando Cordero, Marco Sebastián Pol, Bastián Martínez, José Tomas Herrera y Manuel Lolas. El estratega Dalcio Giovagnoli.

Deportes Linares

Los albirrojos continúan trabajando en el laboratorio del Tucapel Bustamante Lastra, bajo las ordenes de Luis Pérez Franco. El tema que provocado cierta incertidumbre ha sido el de los contratos, pero esta situación debería aclarase con la aprobación del Consejo de Presidentes de la ANFP, el día 13 de febrero donde se aceptarían los clubes que lograron el ascenso a la Segunda Profesional. Dejamos claro, que esta situación es ajena a la institución y depende cien por ciento de la ANFP.

Mientras eso ocurre, conversamos con Matías Gomara Zamorano “ha sido un trabajo bastante duro, en lo que va de esta pretemporada. Vengo de Unión Compañía, delantero centro y estoy buscando una oportunidad en Deportes Linares. La tarea es realizar una buena campaña y poder logar el objetivo, subir de categoría. Este viernes tenemos un partido amistoso frente a Rangers donde esperamos realizar una buena presentación.

Llamado hacerse socio

Los dirigentes reiteraron el llamado a la comunidad, para que se sumen a este proyecto de la temporada 2023. Los valores de los carnet son los siguientes: Socio General, $50.000 entrada a tribuna o galería. Adulto Mayor, discapacitados y niños $22.000. Socio Vip $ 100.000 pesos (entrada block J, Galería o Tribuna) y Socios Platinum 200.000 (entrada libre y asiento con nombre en block J) .

Valores de entradas General

Block J $10.000

General $ 5.000

Niños $ 2.000

Precio Entradas Socios

Block J $3.000

General $3.000

Niños $ 1.000





Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo