Este viernes es el estreno de La Carta, single debut de Camilo Oyarzún



- El compositor, músico productor y multiinstrumentista, reconocido por participar en varios proyectos lanzará este 30 de diciembre su primer sencillo como solista.





La Carta es una propuesta de folk alternativo que habla de una historia de resiliencia emocional en dos personas que entienden que su relación ha terminado, pero su vínculo va más allá de las convenciones culturales respecto a lo que se entiende como nexo, sus egos y el dolor de la separación .





Este single nace líricamente de este dolor, pero musicalmente es una composición alegre y positivista que quiere comunicar que las vivencias son un tesoro y estará disponible el 30 de diciembre a las 00 horas en todas las plataformas. Desde ya lo puedes pre guardar en Spotify y Apple Music.





Después de cinco años en receso Camilo Oyarzún, compositor, músico productor y multi instrumentista, ex miembro de la banda Planeta Mente y con colaboraciones con artistas como Felics, La Belle Epoque, Cochebomba y Mauricio Marco, se presenta como solista por primera vez, y lo hace bajo el sello Ascetadiscos @ascetadiscoschile.





Camilo Oyarzún Dorado nació en una familia ligada al arte, y sus primeras experimentaciones musicales comenzaron a los once años editando de forma casera una cinta con diecisiete Tracks. Durante su adolescencia fue parte de varios proyectos como baterista, pero no fue hasta que se independizó de la batería, que comenzó a escribir de forma más consciente, ligando sus influencias, y descubriendo un camino que lo llevaría al poco tiempo a editar dos álbumes de forma independiente bajo el nombre de un aún primitivo Planeta Mente. En este periodo, incursionó en la producción musical, el uso de los computadores y los instrumentos virtuales. Con el paso de los años, finalmente se sentiría identificado como parte del nicho del folk alternativo y el soundtrack.





Además del lanzamiento de este viernes en todas las plataformas digitales, La Carta se viene también en vinilo otorgando un valor extra de sonido a este single debut.





