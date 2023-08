Opinión 02-08-2023

Estimado Señor Director:



En la ediciòn del pasado 29 de julio, se publica una crònica referida al Dìa de la Regiòn del Maule, en donde caben algunas reflexiones:

En primer lugar, se dice que la fecha fue sugerida por el entonces "Consejero Regional Manuel Francisco Mesa Seco", cabe precisar que el señor Mesa Seoa, autor de esta iniciativa era Gobernador Provincial de Linares. designado por el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin.

Luego, los galardones que se entregan a ciudadanos dignos de este reconocimiento, deben ser resueltos por la autoridad respectiva y no ser sometidos a votación. Es de suponer què sucederìa si, en una de estas fechas, se designa a alguien que no tenga los méritos del caso para recibir la medalla...¿Se le va a tachar? ¿O se le va a entregar pese a no merecerla?

La soberanía está radicada, por voto popular, en la autoridad elegida para administrar el gobierno regional. Esperamos que nuestros representantes lo entiendan así.

Muy atentamente lo saluda:

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE