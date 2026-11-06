Opinión 06-11-2026

Estrategia de Sostenibilidad: construir futuro pensando en las personas

Edison Salas Sepúlveda

Presidente Comisión de Sostenibilidad

CChC Maule



Cuando pensamos en Sostenibilidad, solemos asociarla al cuidado del medioambiente, sin embargo, su verdadero alcance es mucho más amplio. La Sostenibilidad tiene que ver con la capacidad de construir hoy sin comprometer los recursos ni las oportunidades de mañana. Tiene que ver con generar desarrollo, crear empleo, fortalecer comunidades y contribuir a una mejor calidad de vida para las personas y las comunidades que habitan.

En una zona como la región del Maule, donde la construcción cumple un rol fundamental en el crecimiento económico y social, hablar de Sostenibilidad es hablar de desafíos y futuro. Preguntarnos qué tipo de ciudades queremos habitar, qué oportunidades vemos para las nuevas generaciones y cómo hacemos que nuestras empresas sigan siendo un motor de progreso en el mediano y largo plazo.

Ese desafío está profundamente alineado con el propósito de la Cámara Chilena de la Construcción: Mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo sostenible de nuestra industria. No se trata solamente de construir viviendas, infraestructura o espacios urbanos, se trata de construir bienestar sin comprometer los recursos para las generaciones futuras.

Es por eso, que hemos avanzado en esa dirección impulsando iniciativas que buscan incorporar la Sostenibilidad como un eje transversal del desarrollo de la industria de la construcción regional. Uno de los principales hitos en esta linea de trabajo fue Maule Construye Sostenible, una instancia que reunió a empresas, estudiantes, académicos, autoridades y expertos para reflexionar sobre innovación, nuevas tecnologías, productividad y métodos constructivos eficientes y sustentables. Más que una actividad, fue una invitación a pensar cómo queremos que evolucione nuestra industria en los próximos años. De esta forma, fortalecemos el vínculo con el mundo de la educación, convencidos de que no existe desarrollo sostenible sin capital humano. Programas como Construyo Mi Futuro y actividades como; Conecta Construcción y Reto Construye Academia buscan acercar a jóvenes y estudiantes del sistema de educación regional a las oportunidades que ofrece la industria, preparando a quienes serán protagonistas de la construcción del futuro en nuestra región.

Nuestra estrategia implica avanzar hacia una industria más inclusiva y centrada en las personas. En esta dirección, hemos promovido iniciativas que fomentan la incorporación y participación de mujeres en el sector, dignifican y ponen en valor los oficios de la construcción, impulsan la formación continua y fortalecen entornos laborales donde la seguridad, el respeto y el bienestar de quienes forman parte de nuestra industria sean principios fundamentales.

Desde la Comisión de Sostenibilidad de la CChC Maule seguiremos promoviendo esta visión en la industria de la construcción, la Sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una responsabilidad ambiental; debe asumirse como una estrategia de competitividad y desarrollo regional.

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica y la reconfiguración de las cadenas de suministro, Chile y particularmente nuestra querida Región del Maule tienen una oportunidad para fortalecer sus capacidades productivas. Nuestra industria debe avanzar hacia modelos constructivos más eficientes, industrializados y circulares, incorporando innovación, tecnología y valorización de residuos.

El desafío no consiste solamente en construir más, sino en construir mejor, utilizando responsablemente nuestros recursos, reduciendo impactos y generando empleo de calidad. El Maule cuenta con capacidades productivas, capital humano y una posición territorial que debemos aprovechar. La Sostenibilidad debe dejar de ser un discurso para convertirse en una ventaja competitiva que impulse una industria de la construcción más resiliente, innovadora y preparada para el futuro, con el objetivo de construir una mejor región para quienes la habitan hoy y para quienes la heredarán mañana.

