Opinión 11-06-2025

Estrategia y disciplina: el crecimiento no se improvisa

Yury Grow, fundador de ScaleX Business Consulting



En un país como Chile, donde las pymes representan más del 98 % del tejido empresarial, escalar no es una opción. Muchas empresas enfrentan obstáculos estructurales que limitan su crecimiento y competitividad, aun cuando existen las condiciones para avanzar y conquistar nuevos mercados.

La reciente edición de Chile Day 2025, celebrada en Nueva York, fue un nuevo llamado de atención: necesitamos correr hacia la transformación productiva para atraer inversión y recuperar confianzas. La agilidad empresarial es clave. Sin embargo, para acelerar el paso no basta con tener una idea de negocio brillante. La preparación ejecutiva y la visión de largo plazo son igual de importantes.

En este sentido, la formación tradicional ya no es suficiente. La teoría no basta para el escalamiento efectivo. La dinámica era digital en que vivimos exige programas que combinen estrategia, acompañamiento comercial, optimización de procesos y capacitación continua para líderes que forman a otros líderes.

Y no es un lujo ni una moda, es una necesidad estratégica en un mundo volátil y competitivo, donde la tecnología puede llevarnos a redefinir el camino en unos pocos meses y la capacidad de aprendizaje se vuelve uno de los atributos diferenciadores más relevantes para la sostenibilidad del negocio.

¿Cómo tomar decisiones de alto impacto si el liderazgo permanece anclado en modelos del pasado? ¿Cómo liderar procesos de expansión si no se entienden los desafíos regulatorios, financieros y culturales de otros mercados? El crecimiento no se da por casualidad, sino como resultado de decisiones estratégicas y disciplinadas.

La sola expansión en el mercado hispano de la consultora ScaleX Business Consulting revela que son muchos los empresarios que buscan oportunidades para escalar sus negocios a un nuevo nivel de gestión y resultados. Pero, Chile requiere líderes preparados para dar ese salto.

El talento, el capital humano y las ideas están. Sólo se necesitan el acompañamiento adecuado y una formación acorde a los tiempos que corren, para llegar a tiempo a cada puerto.