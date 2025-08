Crónica 03-08-2025

Estudiantes de agronomía fortalecen su formación en gira académica por Alemania

• Alumnos de la Universidad de Talca visitaron distintas casas de estudios en dicho país, con foco en tecnologías agrícolas sustentables.

Fortalecer los conocimientos en tecnologías para la producción agraria sustentable y adaptada al cambio climático, fue el propósito de una gira realizada por un grupo de estudiantes de Agronomía de la Universidad de Talca en algunas instituciones de educación superior de Alemania que son referentes en la citadas áreas.

La actividad fue financiada por el programa Study Visits for Groups of Foreign Students to Germany, del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), y contó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTalca.

El viaje, denominado Tecnologías para la producción agraria sustentable y adaptada al cambio climático, incluyó visitas a la Universidad de Hohenheim, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) y Hochshule Geisenheim University, instituciones con las que actualmente se mantienen convenios vigentes de colaboración académica.

La profesora de la citada facultad de la UTalca, Hermine Vogel, quien lideró la iniciativa, explicó que este tipo de diálogo intercultural permite formar redes con académicos, investigadores y estudiantes extranjeros, enriqueciendo la formación profesional.

“Complementar la formación de futuros ingenieros agrónomos y agrónomas con una experiencia internacional es clave, especialmente para conocer tecnologías de producción agrícola sostenible y adaptada al cambio climático, y evaluar su aplicabilidad en el contexto chileno”, sostuvo.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron las investigaciones relacionadas a la robótica agrícola, agricultura de precisión, mejoramiento genético adaptado al cambio climático y economía circular. Además, interactuaron con profesores y estudiantes alemanes, compartiendo perspectivas sobre las ciencias agrarias y los desafíos productivos en ambos hemisferios.

El estudiante de la carrera de Agronomía, Felipe Rojas, valoró la experiencia y agradeció a las instituciones involucradas por tan valiosa oportunidad.

“Fue una vivencia muy enriquecedora, pudimos ver nuevas técnicas como inteligencia artificial, energías renovables y enfoques sustentables en producción hortofrutícola. Sin duda esto ampliará mi visión como futuro ingeniero agrónomo, pues me permitió ver otras formar de hacer agricultura”, enfatizó.

MOVILIDAD ACADÉMICA

La directora de Relaciones Internacionales de la UTalca, María Elisa Quinteros destacó el valor institucional de la actividad.

“La movilidad académica constituye una valiosa oportunidad para interactuar en diversos entornos y conocer otras culturas, enriqueciendo significativamente su formación como futuras y futuros profesionales. Esta actividad es resultado de una postulación exitosa a proyectos internacionales del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), lo que pone de relieve la relevancia de la cooperación internacional en el ámbito educativo. Esta iniciativa es parte del compromiso de la Universidad de Talca con la internacionalización como eje transversal, integrando pregrado, posgrado, vinculación con el medio y cooperación global”.