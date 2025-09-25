jueves 25 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 25-09-2025
    Estudiantes de la Escuela Los Leones visitaron a Carabineros de Linares
    Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares recibieron a los estudiantes de Séptimo Básico de la Escuela Los Leones, quienes llegaron hasta la unidad para conocer de cerca la labor policial y administrativa de los funcionarios.
    En este contexto, la delegada del Cuadrante 3, Suboficial Joana Aravena, junto al delegado del Cuadrante 1, Cabo Primero Pablo Gallardo, más la colaboración de los Carabineros Alumnos Daniela González y Michel Albornoz, fueron los encargados de recibir a los estudiantes, profesores y apoderados del establecimiento educacional. Les mostraron las dependencias de la Comisaria, enseñándoles sobre la relevancia de la función, tanto policial y administrativa, además de conocer los carros institucionales.
    Sumado a ello, los menores fueron parte de una sesión de instrucción, de la sección drone de Linares, observando el sobrevuelo por la comuna.

