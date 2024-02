Crónica 14-02-2024

Estudiantes de Pedagogía en Inglés de la U. Autónoma visitan Biblioteca Central para Ciegos

La actividad responde a los objetivos educativos de la carrera y el fortalecimiento del compromiso de sus estudiantes y egresados en materia de inclusión y atención a la diversidad.





Estudiantes y egresados de la carrera Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, visitaron la Biblioteca Central para Ciegos de Chile, a propósito de participar activamente como voluntarios en línea para la enseñanza del idioma inglés a personas no videntes. Esto como parte de las asignaturas dictadas por la académica Natalia Sáez, Práctica inicial II: Educación en diversidad y Educación en contextos diversos, las cuales abordan temas transversales como la atención a la diversidad (género, personas en situación de discapacidad y TEA), inclusión y estrategias de integración.

La directora de la carrera, Dra. Koritza Subero, destacó la relevancia de la iniciativa que "ha enriquecido la formación de los futuros pedagogos a nivel de estrategias pedagógicas innovadoras y ha fortalecido su compromiso social, puesto que se cultivan valores fundamentales de trabajo colaborativo, empatía y responsabilidad social, contribuyendo así a la formación integral de profesionales comprometidos con la diversidad y la equidad en la educación".

La visita a la Biblioteca Central permitió un acercamiento con la realidad de las personas con discapacidad visual, ya que los jóvenes interactuaron con los directivos del lugar, quienes son no videntes. La instancia también les permitió familiarizarse con los materiales didácticos que se utilizan de manera presencial en la enseñanza del idioma.

Es de destacar que durante el 2022 los estudiantes recibieron inducción sobre formación y capacitación a personas no videntes, con el objetivo emplear recursos adecuados con los usuarios.



OBJETIVOS EDUCATIVOS

La inserción de esta actividad en el plan de formación de los estudiantes se alinea con los objetivos educativos y estándares pedagógicos y disciplinares de la carrera.

"La participación como voluntarios en la enseñanza del inglés para personas no videntes permite a los estudiantes aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en asignaturas como Educación en Diversidad y Educación en Contextos Diversos e Inglés, proporcionándoles una comprensión más profunda de las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad visual y brindándoles herramientas pedagógicas más inclusivas y cercanas a las realidades en el aula y la manera de ir abordándolas", explicó Subero.

La preparación de los estudiantes y egresados, a través de asignaturas de la carrera, así como de cursos extracurriculares específicos, además de la visita a la Biblioteca para Ciegos en Santiago, demuestra un compromiso continuo con la excelencia en la enseñanza inclusiva, al mismo tiempo que evidencia el esfuerzo de la institución por formar profesionales conscientes de la importancia de adaptar sus prácticas pedagógicas a las necesidades de todos los estudiantes.