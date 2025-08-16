Crónica 16-08-2025

Estudiantes de toda la provincia de Cauquenes participan en “Casa Abierta” de LIPAC

- Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda del SLEP Maule Costa, expuso a través de una atractiva feria las seis especialidades e invitó a las familias a postular a su establecimiento, a través del Sistema de Admisión Escolar que estará abierto hasta el 28 de este mes.

“Me gustaría estudiar para mecánico automotriz, porque allá en El Trozo (yo vengo de allá), no hay mecánico ni nada de eso. Entonces yo estudio y puedo armarme un taller y arreglar vehículos”; “Me motiva estudiar la especialidad de electricidad. Creo que con esta especialidad es fácil encontrar un trabajo, porque se necesitan en todo el mundo…”; “a mí me gustaría venir a estudiar al LIPAC Administración, porque más a futuro me gustaría poder administrar una empresa o aprender contabilidad y también porque esta carrera me permitiría formar mi futuro”.

Esta fueron solo algunas de las respuestas de los estudiantes de diversos establecimientos administrados por el Servicio Local de Educación Pública, Maule Costa, que participaron en la actividad “Casa Abierta” que cada año organiza el Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda de Cauquenes con el objetivo de que ellas y ellos seleccionen al establecimiento, tanto como para conocer sus diversas especialidades, como también los beneficios, equipamiento técnico y administrativo.

Así lo indicó el Director del LIPAC, Renato Plaza, “el Liceo Politécnico realiza esta actividad anualmente y tiene dos objetivos: mostrar lo que nuestros estudiantes realizan en el trabajo práctico con las máquinas, desde el punto de vista técnico, y el segundo es informar a los estudiantes que desean matricularse el próximo año”, expresó.

A esto añadió que la muestra “Casa Abierta” se abrió también a los apoderados, familias y autoridades, de tal forma que se produzca una interacción con los estudiantes.

Las seis especialidades del LIPAC se presentaron en la ocasión con sus respectivos stands y fueron los propios estudiantes los que expusieron las características de sus carreras, ramos que integran, herramientas y fuentes laborales, entre otras informaciones.

El LIPAC actualmente cuenta con las siguientes especialidades: Administración, Electricidad, Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Construcciones Metálicas, Muebles y Terminaciones en Madera.

Finalmente, Renato Plaza invitó a postular al establecimiento a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), período de postulación abierto hasta el 28 de agosto, donde los apoderados deberán postular a sus hijos a varios establecimientos por orden de preferencia en el siguiente enlace: www.sistemadeadmisionescolar.cl.













