Crónica 25-06-2025

Estudiantes de U. Autónoma se capacitan en estrategias para el abordaje y contención de niños y adolescentes con TEA

- La jornada fue organizada por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, en colaboración con la Fundación Rebeca Educa, con el objetivo de fortalecer las competencias de las futuras profesionales frente a la implementación de la Ley TEA.



Entregar herramientas prácticas que permitan a los futuros docentes enfrentar los desafíos que conlleva el acompañamiento de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue el principal objetivo de la jornada “Estrategias de abordaje y contención dentro y fuera del aula para niños (as) y adolescentes TEA”, dirigida a estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.



La actividad fue organizada en alianza con la Fundación Rebeca Educa, entidad especializada en Asesoría Técnica Educativa (ATE), que actualmente capacita a comunidades escolares en la implementación de la Ley TEA y en la aplicación de la Circular 586 del Ministerio de Educación.



Norma Salgado, directora de la carrera, explicó que la iniciativa surgió desde una necesidad evidenciada en los contextos de práctica de las estudiantes. “En los informes y reflexiones sobre incidentes críticos que las alumnas realizan tras sus prácticas profesionales, observamos una dificultad concreta para abordar situaciones de desregulación emocional en estudiantes autistas. Por ello, se hizo necesario entregarles herramientas y estrategias que las preparen para responder adecuadamente a estos escenarios”, señaló.



Desde la Fundación Rebeca Educa, Carla Díaz, directora y fundadora, valoró la instancia como un puente necesario entre la formación inicial docente y las exigencias actuales del sistema educativo. “Sabemos que la Ley TEA exige a los colegios implementar medidas concretas, pero también sabemos que los docentes aún presentan muchas dudas”, explicó



Junto con ello, agregó que “esta capacitación busca precisamente adelantarse a esas brechas, formando a estudiantes que ya ingresarán al sistema con herramientas concretas y conciencia sobre la diversidad neurobiológica”.



Por su parte, Carla González, psicóloga de la fundación y relatora de la jornada, destacó la disposición y participación activa de las estudiantes: “A mí me encantó cómo participaron, se notó que están disponibles a este aprendizaje. Cuando capacitamos en colegios percibimos cierta resistencia, porque muchos docentes no fueron formados en estas temáticas. Por eso es tan importante comenzar desde la universidad, de forma preventiva y formativa”.



La capacitación contempló elementos teóricos y prácticos orientados a la detección de señales de alerta, desregulación emocional y estrategias de intervención inmediata y colaborativa dentro del aula, en coordinación con equipos del Programa de Integración Escolar (PIE) y otros profesionales del establecimiento.



Finalmente, desde la coordinación académica destacaron que esta será una línea de trabajo que se espera seguir fortaleciendo en los próximos semestres, con el objetivo de continuar apoyando a las estudiantes en su formación profesional frente a una realidad cada vez más presente en los centros escolares.