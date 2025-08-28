Social 28-08-2025

Estudiantes de Yerbas Buenas recibieron Becas Tic de JUNAEB

Recientemente se llevó a cabo el cierre provincial en Linares del Programa Becas TIC 2025 de JUNAEB, teniendo como sede a la comuna de Yerbas Buenas, donde se entregaron 162 computadores portátiles a estudiantes de 7° básico de establecimientos públicos y particulares subvencionados.

La actividad fue encabezada por el director regional de JUNAEB Maule, Patricio Uribe Ibáñez, el alcalde de Yerbas Buenas, Jonathan Norambuena Barros, y el director Ejecutivo SLEP Los Álamos, Marcelo Torres Tapia, además de parlamentarios, autoridades comunales y provinciales, quienes destacaron el valor de esta política pública para acortar las brechas tecnológicas y apoyar los aprendizajes en sectores rurales.

Patricio Uribe Ibáñez, director regional de JUNAEB, señaló “estamos muy contentos hoy día en la comuna de Yerbas Buena, porque estamos recorriendo una de las 30 comunas de la región en la que hemos estado compartiendo este concepto tan maravilloso que permite la Beca Tic que es la igualdad de oportunidades. Este equipo que estamos entregando hoy forma parte de los a 9.667 equipos de la Región del Maule que permiten precisamente que todos y todas tengan las mismas condiciones y oportunidades. Felicitaciones por este logro a los y las estudiantes de Yerbas Buenas”.

Jonathan Norambuena edil de la comuna manifestó “esta es una de las mejores políticas de gobierno que existe para nuestros alumnos que de una u otra manera empareja la cancha, permite el acceso toda la información del mundo a través de este dispositivo que es un Notebook a disposición de los alumnos, pero no solo de los alumnos sino de toda la familia también. Una medida extraordinaria, la felicito evidentemente que se siga ampliado un poco más para que cada día sean más beneficiados nuestros alumnos”.

Con esta entrega, se dio por concluida la distribución de Becas Tic en la Provincia de Linares, avanzando hacia la fase final del programa a nivel regional.

El Programa Becas TIC 2025, impulsado por el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), busca reducir la brecha digital en el sistema escolar, proporcionando computadores con acceso a internet y contenidos educativos a estudiantes de 7° básico que cumplan con los criterios establecidos.



