Deportes 03-09-2025

Estudiantes del Maule brillan en la mayor fiesta del deporte escolar del país

Más de 2.600 deportistas de todo Chile competen en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE), evento clasificatorio al Sudamericano de Asunción 2025

El deporte escolar se encuentra viviendo su fiesta más grande de este 2025 con miles de niñas, niños y jóvenes de todo Chile, en el Parque Estadio Nacional, en Santiago. Todo esto, en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE), certamen que se está desarrollando desde el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre.

Estos Juegos, convocados por el Ministerio del Deporte junto al Ministerio de Educación y ejecutados por el Instituto Nacional de Deportes (IND), se han consolidado como el evento deportivo escolar más importante del país. El proceso incluye etapas comunales, provinciales y regionales, hasta llegar a la gran final nacional. Todo ello con una inversión estatal de 7.300 millones de pesos, que refleja el compromiso del país con el deporte formativo, la inclusión y la promoción de valores a través de la actividad física.

Durante casi dos semanas, la energía de las nuevas generaciones se desplegará en las competencias de ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, balonmano, básquetbol, ciclismo, futsal, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa y vóleibol. Los campeones nacionales obtendrán el ansiado cupo para representar a Chile en el Sudamericano Escolar 2025, que se disputará en diciembre en Asunción, Paraguay.

PARTICIPACIÓN

Durante estos primeros días de competencia, la región del Maule ha tenido una gran participación, principalmente en el atletismo convencional y adaptado. 17 medallas cosecharon los exponentes del Maule, gracias a 8 preseas de oro, 3 de plata y 6 de bronce, logrando la clasificación de los campeones, quienes deberían ser confirmados en los próximos días al evento Sudamericano.

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, aseguró: “Estamos muy orgulloso del rendimiento que obtuvimos. Sabíamos que nos iba a ir bien y así fue, la verdad es que sacamos el tercer lugar general en el atletismo convencional en damas y varones. Además, sacamos el segundo lugar en el atletismo adaptado damas y el primero en varones. Estamos orgullosos por el esfuerzo de los deportistas, sus técnicos, para dejar el atletismo de la región del Maule en lo más alto".

Por su parte, el Director Regional (s) del IND, Manuel Almonacid, expuso: "Estamos felices de la jornada de atletismo que culminó, los atletas llegaron a la región para que los puedan recibir de buena manera. Estamos acompañando al básquetbol, al balonmano. Lo importante es que los deportistas puedan dar lo mejor de sí y hay que tener claridad que el deportista no se forma de un día para otro, son 12 años para formar un deportista. Mi consejo para los jóvenes que obtuvieron buenos resultados y a quienes les faltó tiempo de entrenamiento para alcanzar sus objetivos, que lo más importante es perseverar en el deporte, porque el camino es largo y ustedes ya dieron el paso más importante que es empezar. Lo mejor está por venir”.

PROTAGONISTAS

Emanuel Flores, del Colegio Alfredo Noguera Prieto de Villa Alegre, logró el primer lugar en el salto largo, los 80 metros y en la posta 5x80 en atletismo adaptado. Tras este logro, dijo: "Fue una gran alegría estar en mi último año y poder sacar primer lugar, porque no es fácil. Cada día de entrenamiento, es un día más que uno aprende. El año pasado no pude ir al Sudamericano y si puedo ir ahora, espero dejar lo mejor de mí".

Por su parte, Poulett Carvajal de la Escuela Independencia de Cauquenes, consiguió el oro en el lanzamiento de la bala adaptado y comentó que “estoy contenta, orgullosa y agradecer a mi profesor Cristian Colombi. Fue como un sueño hecho realidad llegar a un nacional y espero seguir con el deporte y feliz”.

A su vez, Violeta Radrigán de Colegio Alborada de Linares, que logró el oro en los 80 metros, plata en la posta 5x80 y bronce en los 150 metros, concluyó: “Estoy feliz, gané. Quería bajar mis marcas, pero bien. Estoy feliz, satisfecha nunca, pero el sudamericano es en diciembre, así que espero tener una buena participación y poder ganar".

