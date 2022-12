Social 18-12-2022

Estudiantes del Maule: Ganan concurso de innovación escolar con solución para prevenir intoxicación por pesticidas

- El equipo Agro-Detect obtuvo el primer lugar del concurso internacional “Solve For Tomorrow” de Samsung y Fundación País Digital, quienes fueron elegidos entre más de 450 propuestas de todo Chile por un exigente jurado.

.El concurso global de innovación escolar Samsung Solve For Tomorrow, organizado en Chile junto a Fundación País Digital (FPD), y que reunió a cerca de estudiantes de las 16 regiones del país, ya tiene un nuevo ganador. Tras 7 meses de trabajo y cinco etapas que buscaron fomentar el uso de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su sigla en inglés), el equipo “Agro-Detect” de la región del Maule fue seleccionado entre las más de 450 propuestas que llegaron desde diferentes rincones del territorio.



El equipo, formado por los alumnos de tercero medio Catalina Muñoz, María Jesús López y Bastián Rivera, acompañados por su profesor, Rogers Méndez, del Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Dailly de Curicó, se llevó el primer lugar con un dispositivo que permite detectar los niveles de agrotóxicos en el ambiente y mediante una aplicación poder alertar a la población y prevenir el contacto con estos productos presentes en el aire. Su solución, un dispositivo bautizado con el mismo nombre del equipo, busca que las personas que se encuentren y vivan cerca de fundos y huertos donde hay árboles frutales estén más protegidos. “Cuando se nos dio la oportunidad de participar nos dijimos ‘vamos a intentarlo’, y cuando comenzamos a ver los resultados, nos motivamos aún más, a crear una solución de alto impacto. Agradecemos la oportunidad que nos da el concurso para poder, a tan temprana edad, resolver problemas reales de nuestra comunidad”, señala Catalina Muñoz, de Agro-Detect.



En un contexto escolar donde existe un alto índice de vulnerabilidad en el establecimiento, el profesor Méndez conoció el concurso el año pasado, pero debido a la pandemia no logró participar. Este 2022 presentó la iniciativa a sus directivos para apoyar el desarrollo de proyectos de los estudiantes de tercero medio de la especialidad de programación.



El Instituto trabaja con los estudiantes en metodologías activas del aprendizaje a través de su laboratorio de Design Thinking. Catalina, María Jesús y Bastián tienen entre 16 y 17 años y viven en sectores rurales cercanos a Curicó, en lugares rodeados de predios y fundos de agricultores. Ellos han vivido en primera persona los efectos nocivos que tienen los pesticidas en el ambiente y las personas: un tío de una de las integrantes sufrió una intoxicación por pesticidas trabajando como agricultor, y no pudo desempeñar sus labores durante aproximadamente un año.

Por su parte, el profesor, ingeniero informático de profesión, Decidió volver a su ciudad de origen luego de vivir y trabajar en Santiago durante un par de años. Su objetivo era “devolver la mano”, puesto que es ex alumno del mismo establecimiento educacional donde hoy se desempeña como docente.

En conjunto detectaron que en la comuna que habitan se utiliza una gran cantidad de pesticidas en el sector agrícola, lo que genera un alto riesgo de intoxicaciones en la población. De acuerdo con su revisión bibliográfica, estudios muestran que personas de la región del Maule han presentado residuos de pesticida en la orina y alteraciones neuro-conductuales, atribuidas a dicha exposición. De hecho, la unidad de investigación del Bio-Bio manifiesta y alerta sobre riesgos en la salud en el territorio, debido a que el SAG de Chile autorizó 99 nuevos plaguicidas de los cuales 40 son altamente peligrosos (en Europa están prohibidos por Ley) .

A raíz de esto nace la idea del proyecto “Agro Detect” cuyo objetivo es identificar los niveles de agrotóxicos en el ambiente y alertar a la población para prevenir el contacto con estos productos presentes en el aire. “Con este sensor para detectar el exceso de pesticidas en el ambiente y envíar una alerta mediante aplicación, buscamos prevenir que las personas que se encuentren o vivan cerca de fundos o huertos, y que se dedican a la plantación de árboles frutales, puedan prevenir enfermedades provenientes de una posible intoxicación, y así mejorar su calidad de vida”, cierra el profesor Méndez.