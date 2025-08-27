jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 27-08-2025
    Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares
    Recientemente, el Centro de Entrenamiento Olímpico en Santiago fue testigo de un torneo que reunió a los mejores luchadores escolares del país.
    El Colegio Margot Loyola Palacios y el Liceo Politécnico se destacaron con una brillante participación de sus alumnos

    Campeones del Colegio Margot Loyola: León Casanova (2° B), campeón nacional de la categoría; Facundo de la Fuente (2° A), campeón nacional de la categoría.

    Subcampeones, Lucas Correa (2° A), Kilian Pardo (2° A), y Mailén Jaramillo (4° B) .

    Tercer lugar: Cristóbal Contreras (3°B).

    INSTITUTO POLITÉCNICO
    Ignacio Novoa (2° B), campeón nacional de la categoría estilo grecorromano y subcampeón nacional de la categoría estilo libre.
    AGRADECIMIENTOS
    Finalmente, la entrenadora Catalina Sepúlveda, manifestó que “este año nuestro club tuvo el orgullo de ofrecer gratuitamente el taller de lucha olímpica, lo que permitió a muchos jóvenes acceder a esta disciplina sin costo alguno. La gran convocatoria y el buen funcionamiento del taller han sido fundamentales para que podamos contar con el apoyo de Linares Deporte y Red Extraescolar. Extendemos también nuestro agradecimiento a los padres de nuestros deportistas por su apoyo incondicional”.

