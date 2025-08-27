Deportes 27-08-2025

Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares

Recientemente, el Centro de Entrenamiento Olímpico en Santiago fue testigo de un torneo que reunió a los mejores luchadores escolares del país.

El Colegio Margot Loyola Palacios y el Liceo Politécnico se destacaron con una brillante participación de sus alumnos



Campeones del Colegio Margot Loyola: León Casanova (2° B), campeón nacional de la categoría; Facundo de la Fuente (2° A), campeón nacional de la categoría.



Subcampeones, Lucas Correa (2° A), Kilian Pardo (2° A), y Mailén Jaramillo (4° B) .



Tercer lugar: Cristóbal Contreras (3°B).



INSTITUTO POLITÉCNICO

Ignacio Novoa (2° B), campeón nacional de la categoría estilo grecorromano y subcampeón nacional de la categoría estilo libre.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente, la entrenadora Catalina Sepúlveda, manifestó que “este año nuestro club tuvo el orgullo de ofrecer gratuitamente el taller de lucha olímpica, lo que permitió a muchos jóvenes acceder a esta disciplina sin costo alguno. La gran convocatoria y el buen funcionamiento del taller han sido fundamentales para que podamos contar con el apoyo de Linares Deporte y Red Extraescolar. Extendemos también nuestro agradecimiento a los padres de nuestros deportistas por su apoyo incondicional”.



