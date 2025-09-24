miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Cultura 24-09-2025
    Estudiantes y Docentes de Turismo del CFT San Agustín Invitan a un Recorrido Cultural por el Cementerio Parroquial de Linares
    Publicidad 12
    La carrera de Técnico en Turismo del CFT San Agustín desarrollará una actividad práctica abierta a la comunidad: un recorrido cultural por el Cementerio Parroquial San José de Linares, programado para este viernes 26 de septiembre a las 18:00 horas.
    Como explicó Pablo Bravo, jefe de docencia del Centro de Formación Técnica San Agustín, “durante la jornada, los asistentes podrán visitar tumbas y sitios de especial interés histórico y patrimonial, en un circuito diseñado para aprender, reflexionar y disfrutar de la riqueza cultural que guarda este espacio sacro de la ciudad. El programa ha sido cuidadosamente elaborado por los propios estudiantes y docentes, quienes integran relatos y datos que buscan transformar la visita en una experiencia educativa y entretenida”.
    “La actividad, que se enmarca en la política de vinculación con el medio del CFT, cuenta con el patrocinio del Obispado de Linares y de la Municipalidad. Es además la única de su tipo en la ciudad y se realiza por segunda ocasión, la anterior en el año 2023, consolidándose como una iniciativa innovadora en la formación académica y en la oferta cultural local”, afirmó.
    En tanto, Macarena Navarrete, jefa de carrera de Técnico en Turismo, manifestó que “entre los personajes que vamos a resaltar con nuestros alumnos figuran Servandito y la religiosa Odilia Martínez, entre otros. Hemos trabajado de manera colaborativa con el profesor Manuel Quevedo, quien se ha encargado de recopilar la historia de los personajes que serán caracterizados por los estudiantes, quienes además servirán de guías y anfitriones de esta actividad en la que esperamos una asistencia superior a 300 personas. El circuito dura una hora”.
    Por su parte, Victoria Araneda, encargada de la administración del cementerio parroquial San José de Linares, sostuvo que “estamos preparados para recibir a los visitantes, ya que esta actividad cultural permite conocer también la historia de personajes relevantes que han contribuido a forjar la historia de Linares”.
    La invitación es abierta a toda la comunidad, con entrada liberada, para ser parte de una tarde distinta donde el aprendizaje se une con el patrimonio y la memoria de Linares.


    Freddy Mora | Imprimir | 129

    Otras noticias

    Recintos Patrimoniales
    Recintos Patrimoniales
    Tierra de las Artes culminó residencia literaria de Bernardo Colipán en Panimávida ● .
    Tierra de las Artes culminó residencia literaria de Bernardo Colipán…
    Servicio de Patrimonio Cultural presenta al municipio normas de intervención para la Zona Típica de Yerbas Buenas
    Servicio de Patrimonio Cultural presenta al municipio normas de intervención…
    Cecilia: el musical que revive a ‘La Incomparable’ llega al TRM
    Cecilia: el musical que revive a ‘La Incomparable’ llega al TRM
    Exitosa presentación de Bafona en Longaví
    Exitosa presentación de Bafona en Longaví
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para