Cultura 24-09-2025

Estudiantes y Docentes de Turismo del CFT San Agustín Invitan a un Recorrido Cultural por el Cementerio Parroquial de Linares

La carrera de Técnico en Turismo del CFT San Agustín desarrollará una actividad práctica abierta a la comunidad: un recorrido cultural por el Cementerio Parroquial San José de Linares, programado para este viernes 26 de septiembre a las 18:00 horas.

Como explicó Pablo Bravo, jefe de docencia del Centro de Formación Técnica San Agustín, “durante la jornada, los asistentes podrán visitar tumbas y sitios de especial interés histórico y patrimonial, en un circuito diseñado para aprender, reflexionar y disfrutar de la riqueza cultural que guarda este espacio sacro de la ciudad. El programa ha sido cuidadosamente elaborado por los propios estudiantes y docentes, quienes integran relatos y datos que buscan transformar la visita en una experiencia educativa y entretenida”.

“La actividad, que se enmarca en la política de vinculación con el medio del CFT, cuenta con el patrocinio del Obispado de Linares y de la Municipalidad. Es además la única de su tipo en la ciudad y se realiza por segunda ocasión, la anterior en el año 2023, consolidándose como una iniciativa innovadora en la formación académica y en la oferta cultural local”, afirmó.

En tanto, Macarena Navarrete, jefa de carrera de Técnico en Turismo, manifestó que “entre los personajes que vamos a resaltar con nuestros alumnos figuran Servandito y la religiosa Odilia Martínez, entre otros. Hemos trabajado de manera colaborativa con el profesor Manuel Quevedo, quien se ha encargado de recopilar la historia de los personajes que serán caracterizados por los estudiantes, quienes además servirán de guías y anfitriones de esta actividad en la que esperamos una asistencia superior a 300 personas. El circuito dura una hora”.

Por su parte, Victoria Araneda, encargada de la administración del cementerio parroquial San José de Linares, sostuvo que “estamos preparados para recibir a los visitantes, ya que esta actividad cultural permite conocer también la historia de personajes relevantes que han contribuido a forjar la historia de Linares”.

La invitación es abierta a toda la comunidad, con entrada liberada, para ser parte de una tarde distinta donde el aprendizaje se une con el patrimonio y la memoria de Linares.






