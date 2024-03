Crónica 09-03-2024

Estudio Consumer Pulse de Bain & Company 74% de los chilenos está reduciendo

significativamente sus gastos por el alza en el costo de vida

La consultora internacional presentó su séptima versión de su reporte “Consumer Pulse”, donde entrevistó a más de 1.300 chilenos para conocer sus principales inquietudes y expectativas. Según el estudio, Chile es el país de Latinoamérica donde los consumidores están siendo más “cuidadosos” con sus gastos, lo que se vio reflejado en que el 89% de los encuestados dijo que está disminuyendo o planea disminuirlos en el corto plazo.

En esa misma línea, la investigación reveló que el costo de vida, bienestar económico propio y de sus familias, y de la estabilidad del país, son las 3 principales preocupaciones de los chilenos, variables que han generado entre la población un estado de ánimo negativo, marcado por la ansiedad, cansancio, estrés y tristeza.

En este sentido, el reporte evidenció que los factores que más influyen en la salud mental de los chilenos son: preocupación económica con un 61%, inestabilidad política del país con un 31%, y salud física con un 49%. En comparación con la investigación anterior de Bain (2022), los dos primeros factores no registraron mayores variaciones, pero el tercero aumentó en 9 puntos porcentuales.

Respecto a la salud física, los consumidores aseveraron que tienen una gran intención de adoptar mejores hábitos: el 60% de ellos aseguró que está teniendo una alimentación saludable, el 37% de los chilenos está realizando ejercicio, un 27% dejó de fumar y un 38% de beber alcohol. Alejandro Pérez, socio de la firma, comentó que “vemos una tendencia de buscar alimentos naturales, no procesados, proteínas, pescados, orgánicos, también importante el tema de localmente producidos y también dejando activamente de consumir azúcares, grasas, sal, gluten, entre otros”.

Por otro lado, en cuanto a temáticas de ESG, la sostenibilidad se ha convertido en un factor importante para la sociedad, pero en el caso de la población nacional la disposición a pagar por este tipo de productos sigue siendo baja. Según la investigación de Bain, el 89% de los chilenos indicó que la sustentabilidad es un factor importante en su proceso de compra. Sin embargo, solo el 20% de los participantes estarían dispuestos a pagar más por un producto “verde”.

Finalmente, durante la presentación del reporte, Marcelo Rodriguez, socio de Bain & Company, ahondó en el tema de sostenibilidad y comentó que “fue el ámbito que más cambio del año pasado a este, y es algo que seguirá aumentando. Hoy los consumidores tienen más conciencia e intención de incursionar en este mundo, sin embargo aún existen barreras económicas que no permiten hacer el switch”.