Agricultura 10-11-2026

Estudio de factibilidad del Embalse Longaví alcanza 25% de avance y realiza actividades informativas con la comunidad





• Si bien aún se evalúan tres alternativas, se avanza sustancialmente en sondajes, levantamiento de información y trabajos de terreno. Además, de un estudio y cuadros comparativos que permitan elegir la mejor ubicación.





El estudio de factibilidad del Embalse Longaví alcanzó el 25% de avance, lo que en la práctica se traduce en una serie de avances, asociados a los análisis y su puesta en común con vecinas y vecinos que se interiorizan del proyecto. Ejemplo de ello son los encuentros de participación que se realizaron en Parral y en Longaví.

Para asegurar la estabilidad, frente a eventos sísmicos o riesgos de inundaciones, al estudio se han incorporado modelos de tecnología de modelamiento geológico en tiempo real y sensores de deformación.

El Inspector Fiscal de la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, Gerardo Carvajal, calificó el encuentro como “altamente positivo, toda vez que pudimos informar sobre los avances que tenemos de los trabajos de terreno en los distintos sitios que se están estudiando y algunas conclusiones sobre los mismos. Fue una instancia donde los participantes realizaron consultas de diferente tipo, pasando por preocupaciones en el tema volcánico, como de contingencia en Chile y el área ambiental, ligado al cambio climático y de muchas precipitaciones”.

El experto ahondó en las faenas desarrolladas indicando que se hizo un análisis de hidrología histórica y se complementó con simulaciones a nivel de cambio climático con expertos en el área, donde se analizaron distintos modelos globales y en cada modelo de predicción de futuro, distintos escenarios, desfavorables, favorables y muy desfavorables.



LUGAR DEL EMBALSE



Respecto a la posible ubicación del Embalse Longaví, se estima que en marzo del próximo año se anuncie cuál de los tres sitios es el priorizado para seguir estudiando en detalle. A raíz de ello, el gerente técnico de la JVRL, Lisandro Farías, comentó sobre los avances y alcances del proyecto, diciendo que “la mirada está puesta en tres sectores de la cuenca para buscar evaluar desde distintos niveles geológicos, técnicos, económicos, ambientales, sociales… De estas tres alternativas elegir una y sobre esa profundizar estudios y ver la factibilidad de embalse en los años siguientes 2027-28”.



