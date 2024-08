Social 15-08-2024

Estudio de hogares unipersonales: por qué los chilenos estamos viviendo más solos y la urgencia de adaptar las políticas de vivienda

● Análisis revela las razones detrás del aumento de los hogares unipersonales en Chile, destacando factores sociales, económicos y culturales que influyen en esta tendencia creciente.



La crisis urbano-habitacional en Chile es una problemática urgente que afecta a más de 2,2 millones de familias. En este contexto, los hogares unipersonales han surgido como un segmento significativo y en crecimiento, aumentando del 7% en 1990 al 19% en 2022. En este contexto Déficit Cero, en conjunto de la consultora Colaborativa, desarrollaron un estudio que busca profundizar en el perfil de estos hogares, quienes se han constituido como unipersonales tanto por elección como por circunstancias económicas y sociales, enfrentan problemas económicos significativos y una sensación de exclusión y abandono de las políticas públicas actuales.



Para enfrentar la alta demanda de vivienda social, es necesario desarrollar herramientas que apunten a diversificar la forma en que el Estado impulsa soluciones habitacionales. Para eso, es fundamental caracterizar está nueva demanda. Así nació el estudio cualitativo de hogares unipersonales, como una manera de profundizar en este perfil creciente: personas que por distintas razones viven solas



Uno de los hallazgos más importantes es que un número significativo de hogares unipersonales no tiene acceso a una vivienda adecuada, dado que no tienen soluciones desde el Estado al no cumplir los requisitos necesarios para la postulación a subsidios. A la fecha, solo algunos hogares unipersonales (adultos mayores, viudos, con discapacidad y otras excepciones) pueden postular al subsidio de arriendo.



El estudio, además, da luces de las razones y motivaciones que llevan a estas personas a vivir solas, así como sus condiciones socioeconómicas, preferencias habitacionales, y las estrategias que adoptan para resolver sus problemas de vivienda. De acuerdo al estudio, a nivel nacional hay 1.351.606 hogares conformados por una sola persona, de los cuales 576.371 (42,6%) necesitan algún tipo de apoyo estatal para acceder a una vivienda adecuada. En términos de género, los hombres representan el 62.5% de los hogares unipersonales, mientras que a nivel etario destaca la presencia de adultos mayores, quienes representan un segmento importante dentro de este tipo de hogares, llegando a un 39,3% a nivel nacional.



El análisis sostiene que los hogares unipersonales enfrentan desafíos como ingresos limitados, inestabilidad laboral y falta de políticas habitacionales adaptadas a sus necesidades. Además, destaca la diversidad de trayectorias habitacionales y la dificultad e informalidad que enfrentan estos hogares a la hora de arrendar, la única opción viable para muchos ante la imposibilidad de comprar una vivienda o acceder a un subsidio habitacional.