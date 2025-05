Nacional 18-05-2025

Estudio: El miedo al puma en Chile está vinculado a la _percepción social_

Un estudio elaborado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) revela que el miedo que sienten los ganaderos de Chile a los grandes carnívoros como el puma está más vinculado a "la percepción social" que a su abundancia real.

Una investigación liderada por el CREAF -ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)-, y cuyos resultados han sido publicados en una edición especial de la revista People and Nature, ha estudiado la relación entre el puma y la ganadería en la Patagonia chilena durante diez años.

Junto al CREAF, han colaborado en el estudio diversos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Chile y la organización conservacionista Panthera.

Los resultados de la investigación apuntan a que la percepción del conflicto contra el puma no depende del tamaño de las poblaciones del animal o de si éstas aumentan o no, sino que se trata de un rechazo basado en el ideario colectivo.