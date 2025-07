Nacional 13-07-2025

Estudio muestra mejoras de hasta 46% en comprensión lectora de niños gracias a videojuegos educativos



Para muchos padres chilenos, la relación de sus hijos con los videojuegos genera preocupación, pero un nuevo estudio global acaba de revelar que jugar puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje. Así lo demostró la investigación de Novakid, una escuela de inglés en línea para niños fundada en 2017 en Silicon Valley (EE. UU.), que con el uso de juegos y narrativas interactivas busca mejorar el dominio del idioma inglés entre niños de 4 a 12 años. Un estudio realizado muestra que los niños chilenos que aprenden con metodologías gamificadas, como la plataforma Magic Academy, logran avances en áreas como comprensión lectora, producción oral y escucha activa. El sondeo, que abarcó a más de 30.000 estudiantes de Chile, México, Colombia, Argentina y Brasil, confirma que los juegos bien diseñados no solo entretienen, sino que enseñan. Carlos Astete, creador y presentador del podcast de videojuegos Nerdo, conoce esta relación desde su infancia. Explica que “cuando era niño, no me interesaba particularmente aprender idiomas, pero gracias a los videojuegos con títulos como Final Fantasy y Super Mario RPG, los estaba aprendiendo sin siquiera darme cuenta”.