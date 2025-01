Social 18-01-2025

Estudio pone a las Redes Sociales bajo la lupa: ¿Es hora de regular lo que publicamos?

Una encuesta reciente revela que un 74% de los chilenos está a favor de regular más estrictamente las redes sociales, mientras que el debate sobre la edad mínima para su uso sigue abierto. Rodrigo Durán Guzmán, académico y especialista en comunicaciones, analiza las cifras y lo que estas nos dicen sobre nuestra relación con el mundo digital.

Las redes sociales son el epicentro de nuestras interacciones digitales, pero con un 74% de los chilenos apoyando una regulación más estricta del contenido que se publica, el debate sobre su impacto en la sociedad está más vivo que nunca. La encuesta semanal 5C arroja datos que invitan a la reflexión sobre la relación entre los usuarios, el contenido y las plataformas que dominan nuestra cotidianidad.

"El hecho de que una mayoría significativa de los encuestados apoye una regulación más estricta nos habla de una ciudadanía más consciente de los riesgos que conlleva la desinformación y el contenido perjudicial en estas plataformas. Esto refleja un cambio cultural hacia la exigencia de responsabilidad, tanto por parte de las empresas como de los usuarios”, explica Rodrigo Durán Guzmán, académico especialista en comunicaciones y opinión pública.

La discusión sobre la edad mínima de acceso también genera divisiones: un 41% de los encuestados opina que los niños deberían acceder a redes sociales desde los 14 o 15 años, mientras que un 33% postula los 16 o 17 años. "Es interesante observar cómo se está consolidando un consenso en torno a la necesidad de proteger a las nuevas generaciones de los efectos negativos del uso temprano de redes. Esto no sólo abarca temas de salud mental, sino también de formación ética y social”, agrega Durán Guzmán.

En cuanto a preferencias y hábitos de consumo digital, WhatsApp sigue siendo la plataforma dominante en Chile, utilizada por un 99% de la población, seguida de Instagram (89%) y Facebook (87%). No obstante, las redes como TikTok, con un 42% de usuarios que la utilizan más de tres horas diarias, evidencian un fenómeno preocupante.

"El tiempo de uso tan elevado en ciertas redes apunta a un nivel de dependencia digital que debería llevarnos a reflexionar sobre cómo equilibrar nuestras vidas en el ámbito digital y offline”, enfatiza Rodrigo Durán Guzmán.

Otro dato relevante de la encuesta destaca que compartir memes o información con familiares y amigos es la actividad más común en redes sociales (77%), seguido por vitrinear (76%) y seguir noticias (75%). Este comportamiento confirma que las plataformas se han convertido en espacios multifacéticos para el ocio y la comunicación, pero también en fuentes clave de información.

Por último, el comercio electrónico sigue siendo un pilar del ecosistema digital chileno, con un 67% de usuarios que realizó al menos un pago online en la última semana, destacando a WebPay como el método de pago más utilizado.

"Estos resultados nos muestran cómo las redes sociales y el ecosistema digital están profundamente integrados en nuestra vida diaria. La clave está en encontrar un balance entre las oportunidades que ofrecen y los riesgos que presentan, tanto para las personas como para las empresas. La regulación será un tema crucial en los próximos años," concluye el especialista en comunicaciones y opinión pública.

El panorama digital en Chile refleja una ciudadanía conectada, pero también consciente de los desafíos que plantea este nuevo entorno. Las cifras invitan no solo a regular, sino también a educar sobre el uso responsable de estas plataformas.