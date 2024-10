Social 19-10-2024

Estudio Reciclando-Ando 2024 Disminuyen las personas que declaran reciclar y las que se consideran "ecologistas"

En un ambiente en que predominan las preocupaciones por la seguridad y la situación económica, la tercera versión del estudio Reciclando-Ando –realizada por el Pacto Chileno de Los Plásticos, junto Fundación Chile y NIQ GFK– constató una tendencia a la baja de las temáticas medioambientales en la ciudadanía, con una caída de 7 puntos en las personas que se declaran "ecologista/medioambientalista".





En un webinar –realizado en conjunto con País Circular–, el Pacto Chileno de los Plásticos, junto Fundación Chile y NIQ GFK, presentaron los resultados del Reciclando-Ando 2024, tercera versión del estudio que mide percepciones medioambientales y declaración de hábitos en torno al reciclaje.

En esta oportunidad, la expectativa estaba en el impacto que podría generar la puesta en marcha de la Ley REP para envases y embalajes en la conciencia ciudadana respecto al tema y un probable mayor involucramiento de las personas en el proceso de reciclaje. Sin embargo, los indicadores han ido a la baja, según afirma Alejandra Kopaitic, directora del Pacto Chileno de los Plásticos: “Vemos que el tema ambiental ha salido de las prioridades de la ciudadanía y que, a pesar de que ahora contamos con una normativa que está facilitando el reciclaje para las personas, al disponer de servicios de recolección domiciliaria y mayor infraestructura, esto no se ve reflejado en sus hábitos. Al contrario, quienes declaran reciclar disminuyeron de 57% a 53%, lo que de todas maneras es muy alto si se compara con las tasas de reciclaje real por material”.

Agrega que similar situación se ve con los cambios que trajo la Ley 21.368, conocida como Ley PUSU (referida a Plásticos de Un Solo Uso), que en sus primeras etapas obliga a supermercados y locales de comercialización de bebidas a vender y recibir envases retornables. “En este caso, se aprecia una disminución de 73% a 65% de las personas que dicen comprar bebidas en envases retornables, lo que nos demuestra que, aunque las empresas han cumplido con la normativa, no es suficiente para desincentivar la preferencia por productos desechables. Como Pacto Chileno de los Plásticos, esto nos parece una señal preocupante y que nos demuestra que debemos seguir comunicando e informando con más fuerza a la ciudadanía sobre la problemática del aumento de los residuos plásticos, para impulsar un verdadero cambio cultural”, enfatiza Kopaitic.

Por su parte, Gabriela Jorquera, consultora senior de investigación de NIQ-GFK, analizó la pérdida de relevancia del tema ambiental, que queda en un décimo lugar dentro de las prioridades de las personas: “Luego de la pandemia, otros temas como la inflación y la pérdida de ingresos se tomaron la agenda del país. La jerarquía de las preocupaciones ya no es la misma y, si bien el cambio climático aún es relevante para la ciudadanía, pierde posicionamiento frente a otros problemas más contingentes. De todas formas, la preocupación por los temas medio ambientales venía creciendo de forma sostenida en los últimos años, por lo que es probable que, en la medida en que se estabilicen factores económicos o inflacionarios, vuelva a cobrar la relevancia que veíamos en años anteriores”.

no empiece a reciclar. Esto va a permitir ser más eficientes en las campañas y programas que se quieran implementar”.