Crónica 29-09-2023

Evita multas y faltas tributarias: Cinco aspectos poco conocidos que podrían hacer perder dinero a tu pyme y generar dolores de cabeza innecesarios



Cerca del 70% de las pymes han tenido una deuda fiscal vencida en lo que va de 2023.



Existen diversos aspectos que podrían perjudicar el negocio de una pyme, como, por ejemplo, el desconocimiento de observaciones tributarias y de procedimientos administrativos específicos. Según un análisis de Maxxa, fintech de servicios financieros, aproximadamente 1 de cada 6 pymes tiene multas y no lo sabe, y en lo que va de 2023, cerca del 70% de las pymes han tenido una deuda fiscal vencida.



“Es sumamente relevante que las pymes conozcan en detalle los elementos que afectan a su organización para mantener unas finanzas saludables. De manera contraria, podrían verse perjudicadas por problemas tributarios y financieros sin saberlo”, afirma Diego Plaza, analista financiero y tributario de Maxxa.



¿Cómo podría verse afectada tu pyme? Plaza precisa que existen cinco aspectos que, de no estar al tanto, generarán problemas como multas y sanciones, las cuales podrían ser evitadas.



1. Observaciones del SII: al mantener deudas o pagar contribuciones erróneamente, se generan impugnaciones que podrían derivar en multas. Estos avisos que realiza el SII en su plataforma pueden ser reiterativos y se dan por conocidos al momento de ser notificados. En esta línea, es importante estar alerta a estos avisos y realizar las modificaciones correspondientes para atender el problema planteado por el Servicio.



2. Rechazo de facturas: en el caso de que una factura emitida o recibida sea rechazada, muchas veces las pymes emiten una nueva pensando en que la anterior queda anulada automáticamente. Esto no es así. La pyme es la que debe anular la factura, y, de no hacerlo, se arriesga a perder dinero, ya que tendrá que pagar el IVA de ambos documentos.



3. Cesión de facturas: otro punto que puede generar problemas, es el desconocimiento de la cesión de una factura a un factoring, lo puede hacer que incurran en el error de ejecutar el pago al proveedor y no a la empresa que es la nueva dueña del documento. Esto hace que existan pagos duplicados, que afectan directamente al flujo de caja de la organización.



4. Multas por retenciones: esto ocurre cuando la Declaración del IVA y del Impuesto a la Renta son entregadas fuera del plazo estipulado por el SII o con errores. En general, el Servicio entrega diferentes avisos, por lo tanto, es importante entregar las declaraciones a tiempo y rectificar errores en caso de que se realicen observaciones, para evitar la sanción.



5. Acuse de recibo: confirmar la recepción de las facturas y mantener un sistema de seguimiento es importante, ya que permite un mejor manejo administrativo. Realizar el acuse de recibo correctamente, entregará la posibilidad de utilizar el IVA dentro del mes, es decir que si se realiza el movimiento antes del día 30 se podrá utilizar en la declaración de impuestos correspondiente a ese mes.