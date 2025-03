Opinión 29-03-2025

Evitar el robo de datos



María Claudia Ardila

Directora de Ventas de Sophos para el Sur de Latinoamérica





El próximo 31 de marzo es el Día del Backup, una fecha de importancia global, pero que Chile conmemorará de manera especial y ubicándose a la vanguardia en la región, gracias a las nuevas leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales, que elevan el estándar y fomentan la protección, así como el reciente ingreso del país la Counter Ransomware Initiative, instancia creada por Estados Unidos para perseguir estos delitos.



La víctima más apetecida por el Ransomware es precisamente aquella que no cuenta con ningún tipo de respaldo, y por cuyo rescate los cibercriminales pueden cobrar cuantiosas sumas de dinero a las víctimas.



La tendencia no es nueva, pero hay algunos métodos que han vivido un “renacimiento” en el último tiempo. Por ejemplo, el “Ransomware Remoto”, que consiste en cifrado y secuestro de datos a través de la red, desde dispositivos no administrados ni protegidos, ha aumentado un 141% en los últimos años, de acuerdo con investigaciones de Sophos.



Si bien hay distintas prácticas preventivas, como contar con monitoreo permanente y de rápida respuesta ante incidentes, tal vez la primera acción que cualquier organización o usuario debiera tomar es hacer backups de forma periódica, y de esa forma, mitigar proactivamente cualquier riesgo.