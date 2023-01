Crónica 19-01-2023

“Evitemos la Influenza Aviar”: Gobierno refuerza campaña con especial llamado a turistas que frecuenten zonas costeras durante vacaciones

Ministros de Agricultura y Salud hicieron un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención ante los casos de influenza aviar que en la actualidad se extienden desde la costa de Arica y Parinacota hasta la Región del Maule.

Bajo el título “Evitemos la Influenza Aviar”, Esteban Valenzuela y Ximena Aguilera, de las carteras de Agricultura y Salud, entregaron recomendaciones de cómo proceder a quienes puedan detectar aves silvestres enfermas o muertas en playas o sectores costeros durante la temporada de vacaciones, poniendo énfasis en evitar todo tipo de contacto y alertar de inmediato al Servicio Agrícola y Ganadero.

En la oportunidad, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó el trabajo territorial que se ha desplegado en todo el país: “Hemos establecido mesas técnicas en donde están representados los principales actores en esta emergencia, como las delegaciones, gobernaciones, capitanías de puerto y por cierto, el Ministerio de Agricultura con el SAG, institución que tiene un rol fundamental, y a su vez el Ministerio de Salud, por esta probabilidad de que esta enfermedad pueda infectar también a las personas”, sostuvo la autoridad.

Por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera, relevó la coordinación que se ha llevado a cabo con el Minagri en el ámbito de la salud, asegurando que este es un “marco global de trabajo en el que se enfrenta la salud humana y animal dentro de un contexto amplio, pues la influenza aviar corresponde a una zoonosis. Si bien a la fecha en nuestro país no hay afectación humana, existe un riesgo para las personas que están en contacto con aves infectadas. Por ello, el trabajo con Agricultura es fundamental de manera de informar a la población para educarla”, aseguró Aguilera.

Ante la consulta de los síntomas de la influenza aviar en las personas, la ministra Aguilera explicó que “provoca una infección grave en el ser humano. Este es un virus de alta patogenicidad y sus síntomas son un malestar general, fiebre alta, puede afectar el sistema respiratorio (…) Estos cuadros afortunadamente tienen tratamiento. Se tratan con antivirales que nosotros tenemos disponibilidad, por eso es muy importante el tema de la alerta”.

El ministro Valenzuela, en tanto, enfatizó que a la fecha en nuestro país no hay casos de traspatios (afectación a aves de corral) ni en planteles industriales. Sin embargo, remarcó que “debemos ser responsables pues siempre existe la posibilidad que se propague el virus y afectar a parte del sector avícola. En el caso de la agricultura familiar campesina nuestro llamado es a extremar las medidas de bioseguridad, evitar que sus aves tomen contacto con aves silvestres y reportar inmediatamente al SAG aves enfermas o muertas”, agregando que el consumo de productos avícolas como carne y huevos es seguro.

Finalmente, Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar al servicio aves que se encuentren con “un comportamiento errático. Por ejemplo, que estén aisladas en lugares no habituales, que deambulen. Estas características son una alerta que nos puede hacer pensar que podríamos estar frente a un posible caso positivo de influenza aviar. Ante esta situación les pedimos a las personas que no las toquen, no las muevan ni trasladen y llamen de inmediato al SAG para evitar la diseminación de la enfermedad”, puntualizó Orellana.

Cabe señalar que esta enfermedad llegó a Chile a comienzos de diciembre pasado, a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte, y que en nuestro país se ha detectado solo en aves silvestres acuáticas entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Maule, con excepción de la Región Metropolitana, sin que existan casos en aves de corral ni planteles industriales.