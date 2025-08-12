Política 12-08-2025

Evópoli presenta candidaturas por el distrito 17 en el Maule: Jorge Guzmán y Claudia Urrutia

Ratificados por su directiva, consejo regional y militancia, Evolución Política definió la lista que busca competir en las próximas elecciones parlamentarias, con una dupla fuerte en el Maule Norte.

El actual diputado Jorge Guzmán Zepeda competirá por la reelección en el Distrito 17 en la Región del Maule, destacando según indicó, su labor de casi cuatro años marcada por el trabajo en terreno, la capacidad de construir acuerdos y una firme labor fiscalizadora”.

A él, se suma Claudia Urrutia, reconocida dirigenta gremial de la pesca, quién ha tenido una destacada vocería nacional en el caso de los siete tripulantes de la Bruma, quien aceptó el desafío para estas elecciones.



