Política 09-09-2025

Evópoli realizó encuentro programático en el Maule

Con el objetivo de reforzar su programa de trabajo de manera colectiva, el diputado por el Maule Norte, Jorge Guzmán (Evópoli) encabezó un encuentro programático en la Región del Maule, el cual convocó a vecinos, dirigentes sociales, personas mayores, deportistas y representantes de distintas comunas, quienes compartieron propuestas e inquietudes para fortalecer los ejes de su candidatura.

“El 2021 propusimos una nueva forma de hacer política, y hemos demostrado con hechos concretos, trabajando en terreno, escuchando a las personas, legislando en el Congreso, fiscalizando y proponiendo, que esa nueva forma de hacer política sí era posible. Hoy, escuchando nuevamente a los dirigentes sociales, a los jóvenes, a las personas mayores, a los deportistas, a la gente del Maule, nos hemos postulado a una nueva reelección. Y quisimos hacerlo escuchando sus ideas y sus propuestas, levantando ideas desde el Maule”, afirmó el diputado Guzmán.

Asimismo, el parlamentario agregó que “esta es la forma que nosotros hacemos política, trabajando, escuchando, proponiendo y resolviendo. Eso es lo que hoy le proponemos a la región del Maule en esta nueva reelección”, añadió Guzmán durante la jornada.

Los asistentes valoraron la instancia como un espacio de participación real que permite a la comunidad incidir en las propuestas que se llevarán adelante, en la cual se abordaron temas como seguridad, salud, empleo, reactivación económica, educación, deporte y el bienestar de las personas mayores, temáticas que serán parte de los ejes centrales de la campaña del parlamentario maulino.

