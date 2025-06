Social 03-06-2025

Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares tuvieron su fiesta anual

Coincidiendo con el 79° aniversario del Instituto Politécnico de Linares, el Centro de Ex Alumnos organizó la tradicional fiesta anual, donde se reúnen diferentes generaciones de egresados.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente del Centro de Ex Alumnos, Sergio Hormazábal, quien destacó los conceptos de amistad, unión y camaradería que han sostenido a esta organización desde 1958.

Por su parte, la directora del Instituto Politécnico, Claudia González, resaltó la vigencia de este Centro de Ex Alumnos con una activa participación y vinculación permanente con el establecimiento que imparte la modalidad técnico profesional.

Junto con resaltar las icónicas insignias que durante 79 años le han dado su propia identidad al Instituto Politécnico, se eligió como nueva Reina de los Ex Alumnos a Verónica Lastra, quien deberá presidir futuras acciones sociales durante el presente año.

La fiesta, en la que se recordaron inolvidables momentos de la vida estudiantil, finalizó con el baile, lo que ya es una tradición.