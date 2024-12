Opinión 21-12-2024

Ex alumnos generación 1974 Homenaje a Ernestina Cancino Vera fundadora del colegio Lucila Godoy



Manuel Quevedo Méndez

Profesor 7° año 1974



El 3 de diciembre pasado, el colegio Lucila Godoy de Linares recibió la visita de ex profesores, ex alumnos y al autor de estas líneas, profesor del 7° año 1974, que por esos años dirigía la Srta. Ernestina Cancino Vera, fundadora del establecimiento (agosto de 1968); ubicado en Max Jara esquina Lautaro.

Mi curso cumplía 50 años de su egreso. Motivo especial para celebrar, pero el año escolar impidió hacer una fiesta. De todos modos, se reconoció a la fundadora, entregando un busto conmemorativo al colegio.

Ese día, recordamos la historia identitaria del colegio, hoy liderado por su directora Sra. Isabel Moreno Avendaño, en un homenaje para quien dejara un gran legado en la comunidad local y en la historia educativa del establecimiento, sello con el cual egresan los estudiantes del colegio Lucila Godoy.

Motivo central del encuentro, entrelazando el 7° año 1974, con ex colegas de la etapa fundacional del colegio, ex alumnas y alumnos invitados; personal del colegio, y agradeciendo a la fundadora, la relación educativa, del autor, quien, en 1955, en la ex Esc. N° 7, estuvo en el Jardín Infantil, que dirigía la Tía Chelita, Sra. Graciela Otárola y su directora, Srta. Ernestina Cancino Vera, ambas docentes normalistas.

La profesora Ernestina, normalista con destacada trayectoria, se desempeñó en colegios rurales y de la ciudad. Laboró con la impronta de la poetisa y maestra Gabriela Mistral, hasta su jubilación. No duró mucho tiempo su inactividad cuando decide fundar un colegio (1968), que tuvo rápido crecimiento en la casona de calle Max Jara esquina Lautaro, incentivando capacidades y aprendizajes en las nuevas generaciones.

Mi primer trabajo docente, fue en el colegio Lucila Godoy, guiado por su propietaria y directora Srta. Ernestina, quien mantuvo la impronta de la poetisa y la suya propia, desde entonces. Lágrimas y emocionados recuerdos de parte de asistentes, familiares, e invitados, en este merecido homenaje.

Don Mario Moreno, representando a la fundación educacional Lucila Godoy, junto a la directora del colegio, Sra. Isabel Moreno Avendaño agradecieron el generoso regalo de la escultura muy elogiada y valorada por los presentes.

Hice entrega, además, de la partitura del himno oficial del colegio (agosto 1975), como autor de su letra; cuya música pertenece a Víctor Rondón Sepúlveda, profesor de música, ex integrante del Grupo Syntagma Musicum, de la U. de Santiago. Momento significativo, porque el himno oficial se mantiene y es un signo más, acreditando identidad y pertenencia de sus estudiantes. Símbolo de ideales y saberes, desde su fundación.

Registros fotográficos, otro momento especial y emotivo, reflejaron el legado de la fundadora; que sigue presente en los actuales directivos, profesores, apoderados y alumnos, al servicio de la educación de niños y jóvenes, porque el futuro es siempre hoy.

Luego de mi paso por el Jardín Infantil de la ex Esc. N° 7, cursé estudios primarios (ex Esc. N° 1) y humanidades (Liceo de Hombres) e inicio los universitarios, sin terminar; ahí fue cuando la Srta. Ernestina contribuyó, generosamente, “sembrando escuela” para que niñas y niños de Linares construyeran su proyecto de vida, compartiendo su amor por la educación, ayudándonos a ser profesionales y mejores personas.

Fue un pilar, permitiéndome trabajar en su colegio y concluir mis estudios superiores, con la impronta de la educación normalista. En ese camino estaban la Srta. Ernestina y Sra. Graciela.

Y con ellas, mi madre María Raquel Méndez Méndez, la mujer más importante de mi vida. Sencilla, generosa, humilde; presente y guiándome hasta el último día de su vida. Se desempeñó como empleada doméstica, en casas de seres humanos generosos, realizando sus labores con una nobleza a toda prueba, para que su hijo culminara con éxito como profesional de la educación. El regalo más valioso recibido en mi vida, es haber tenido una madre y guía como ella. ¡Gracias, por siempre, querida madre!

¡Gracias, Sra. Graciela y Srta. Ernestina, porque bajo el amparo de ustedes, que me guiaron por buen camino, acompañando y aconsejando pude llegar a la meta, por un sendero humano y valórico, en la tierra fértil de la educación! (Foto: archivo personal. Escultura: obra de Marcos Moreno Morales, ex alumno y ex apoderado del colegio. Pedestal de la obra: obra de Mario Reyes, ex apoderado del actual colegio)