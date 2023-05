Política 13-05-2023

Ex autoridades califican de “inconsistente” la propuesta de ley corta del gobierno en materia de Isapres

Duras críticas ha recibido el proyecto de ley corta del gobierno para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las Isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, monto que no se confirmó hasta este miércoles.

En total, serían más de US$ 1.400 millones los que las Isapres tendrán que devolver a sus afiliados para restituir los cobros en exceso generados al aplicar la nueva tabla de factores, de acuerdo a lo informado por el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, ante la Comisión de Salud del Senado.

La ex Ministra y actual jefa de la unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma, Dra. Karla Rubilar, indicó que el proyecto presentado por el gobierno es muy débil y no se hace cargo del fondo del problema, inyectándole aún más incertidumbre no sólo a los más de 3 millones de usuarios del asegurador privado, sino también a todo el sistema de salud.

En lo fundamental, el proyecto de ley propone un plazo de seis meses a las isapres para confeccionar un plan de pago de los montos que deberán restituir, el cual posteriormente debe ser analizado por una comisión experta y luego aprobado o rechazado por la Superintendencia.