Crónica 25-01-2023

Ex Concejal Eduardo Ibáñez: “No se puede aceptar que se construya un relleno sanitario en el sector de Gúmera”

El ex concejal y ambientalista, Eduardo Ibáñez, se ha sumado con énfasis a las protestas para que no se construya un relleno sanitario en el sector del Cerro Quilipín, localidad de Gúmera, en la comuna de Yerbas Buenas.

“Con el entomólogo Christian Pérez estamos en la lucha para erradicar este relleno sanitario, aprovechando nuestra experiencia en la fuerte pelea que dimos hace un tiempo para que no se construyeran centrales de paso en el río Achibueno, además de que él fue clave para la salvación de los pozones de Chijeta en el sector precordillerano de Roblería”.

“Nuestra idea es elaborar un potente informe, con sólidos argumentos, para que defendamos el sector de Gúmera, ya que hay una coexistencia de fauna que es muy importante, y no existe un estudio al respecto”, indicó.

Ibáñez sostuvo que “no se puede permitir que los habitantes de Gúmera vivan en una permanente intranquilidad ante las consecuencias negativas que generaría para ellos tener en ese lugar un relleno sanitario”.