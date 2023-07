Deportes 07-07-2023

Ex futbolista José Luis Prieto presenta su obra “Permiso para retirarme”

• El ex integrante de Universidad Católica, Huachipato, Deportes Linares, Rangers y Palestino es un destacado escritor, caricaturista y pintor, quien vive desde lo espiritual por un mejor bienestar de la sociedad.



La imagen de José Luis Prieto Lorca en portada, luciendo la camiseta rojinegra y con pantalones de tela, representan el ayer y el hoy de un hombre talentoso que ha volcado sus conocimientos a fomentar la cultura.

A los 27 años decidió dejar el fútbol activo.

Encontró en la escritura, la pintura y la creación, sus principales vocaciones que lo hacen un hombre feliz.

Tras un tiempo de enclaustramiento, ha presentado su nueva obra literaria “Permiso para retirarme” de la cual explicó a su tenor “en el fondo, es una antología, una compilación de humor gráfico que reúne viñetas de mi paso por algunas publicaciones que hice en Santiago, como la Revista Ceatoleí que pertenecía esos años al Club Deportivo Universidad Católica donde estuve por espacio de 5 años en el plantel profesional, la Revista Minuto 90 donde también trabajé como colaborador y algunas viñetas que fueron publicadas en el diario El Centro y el diario La Mañana de Talca”.

La firma con su seudónimo que lo caracteriza: “Ronkoni”.

Al recorrer el libro, José Luis Prieto revela un momento especial que encontrará el lector “hay una parte muy emotiva que está dedicada a mi hermana que falleció hace siete meses. Para mi fue una experiencia muy traumática porque yo estaba fuera de Chile cuando murió. Ella era una gran rangerina, así que está dedicada a su memoria. Anita María murió repentinamente. Fue un momento muy duro para nuestra familia. Ella no sabía que estaba escribiendo este libro. Se lo regalé a su hija. Fue un momento muy emotivo”, comentó.

El destacado escritor reflexionó “de repente, uno es capaz de crear en medio de las penas más grandes. Escribir una obra que tenga cierta trascendencia”.

En su condición de dibujante humorístico, “Ronkoni” está a punto de cumplir sus bodas de oro.





“SE TOCÓ FONDO”





En una de las partes de la obra “Permiso para Retirarme”, José Luis Prieto releva “el libro lleva también implícita una crítica al nivel actual de nuestro fútbol. Al sistema. Yo creo que, nuestro fútbol ´tocó fondo´. Vas a coincidir conmigo, en el bajo nivel por el cual se está atravesando. Es el peor momento de la historia. No hay interés de las empresas por auspiciar a la selección. Los representantes de los jugadores se han apoderado del fútbol chileno. Hay una falta de transparencia impresionante. Tratan de mantener la selección nacional conectada a un ventilador mecánico. No veo cuál es la finalidad de seguir convocando jugadores que ´ya fueron´. Que ya no tienen nivel para estar en la selección y sumarle a eso… la ANFP programa partidos con selección de tercer nivel, entonces, de esa forma nos estamos engañando”, enfatizó el otrora talentoso volante.

Para José Luis Prieto “Berizzo no quiere quemarse al frente de una selección al programar partidos con selecciones de primer nivel, porque le cuesta su pega. Es tremendamente engañoso que se programen partidos contra Cuba y República Dominica. Son selecciones que no existen. Ese no es el nivel del fútbol que nos vamos a encontrar en las eliminatorias”.