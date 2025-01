Deportes 23-01-2025

Ex futbolistas de Lister Rossel disfrutaron de las bellezas de la precordillera en sector El Culmen

-Agrupación está integrada por 20 ex futbolistas

El verano es para disfrutarlo, sin duda , y hacer una pausa en las labores para disfrutar del entorno en este caso en la precordillera, en el hermoso sector de El Culmen , donde llegaron los ex futbolistas de Lister Rossel y otros jugadores que son amigos de ellos .

Se destacan los nombres de Francisco López , Romeo Arredondo, Sergio Vergara, Bernardo Vásquez, Baladier Ulloa .

Luis Vergara , dirigente e integrante de esta agrupación , quien dijo que “ a menudo nos estamos reuniendo desde que se formó esta agrupación con Personalidad Jurídica y contamos con 20 socios , entre ellos : René Parada , Gastón Parada , Romeo Arredondo , Carlos Pino , Laureano Paso . Fue una linda jornada , que compartimos . Llegaron rejuvenecidos y con maravillosos momentos que posiblemente volveremos a revivir en el mes de febrero o marzo”.

“Hemos disfrutado de muchos lugares , incluso hemos estado en Talca, en la casa de algunos integrantes . La idea es postular a proyectos para que los recursos vayan en beneficios de quienes están con algunos problemas de salud . Todos ellos le dieron muchas glorias al fútbol , especialmente los integrantes del ex Lister Rossel”, agregó .





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo