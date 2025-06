Opinión 07-06-2025

Exención de contribuciones



Rodrigo Biel, abogado



Muchos chilenos, cada vez más, cuatro veces al año pagan una cuota correspondiente a contribuciones de bienes raíces, un impuesto patrimonial sobre los bienes raíces que corresponde a un porcentaje del avalúo de las propiedades.

Su antecedente legal data del año 1927 y actualmente está refundido por el D.F.L N°1 de Hacienda, de 1 de julio de 1998.

El año 1960, para financiar la reconstrucción de parte del país, a consecuencia del terremoto que lo asoló, se implementó un impuesto transitorio llamado contribuciones sobre bienes raíces, aplicado desde el año siguiente, ampliando las contribuciones existentes desde el año 1927.

El analista Julio Alvear señala que este impuesto es “demasiado gravoso para los ciudadanos, pero muy cómodo para el Estado. Grava bienes inmuebles, prescindiendo en absoluto de la situación económica de su dueño. No está sujeto a declaración por parte del contribuyente y, además, como es un impuesto ordinario, se exige con regularidad cuatro veces al año”, agregando “ “políticamente”, es un impuesto que nadie se atreve a tocar (….) por ir beneficio de las municipalidades y, al parecer, a ningún alcalde le conviene reducir o dejar de percibir estos dineros, directa o indirectamente”.

Hace pocos días, el director del Servicio de Impuestos Internos, desestimó las reclamaciones que se hacen a este impuesto, señalando que estadísticamente, solo un 0.81% de los contribuyentes reclaman del alza de los avalúos, que incide en el valor de las contribuciones.

De seguro para él, es un impuesto democrático porque grava por igual a todos los chilenos, olvidando que no todos los chilenos están en las mismas condiciones para pagarlo, específicamente, quienes son pensionados.

Citando al profesor Matías Pascuali, el analista citado, señala “que desde el punto de vista del propietario afectado, las “contribuciones” son un impuesto al patrimonio que tienen un carácter regresivo, no progresivo. Poseen una característica no compartida por ningún otro tributo: sin ser impuestos a la ganancia, indirectamente gravan el aumento del valor comercial del inmueble, pero a diferencia de aquellos (que gravan la ganancia cuando la propiedad se enajena), las contribuciones afectan las fluctuaciones a las alzas del valor del capital, incluso cuando este no se ha enajenado”, concluyendo, que a la clase media se le grava su capacidad de ahorro e, “incluso, algunas veces, su capacidad para satisfacer las necesidades básicas.”

Y, esto último, es lo que ocurre todos los días, jubilados que con su pensión no alcanzan a pagar las contribuciones o ven seriamente conculcadas sus posibilidades de satisfacer otras necesidades básicas; las cuotas de contribuciones suben en forma inversamente proporcional a su pensión, la que pierde, además, valor adquisitivo por la inflación.

Son hombres y mujeres, que trabajando duramente 30 años o más, pretendiendo mejorar las condiciones de vida de su familia, compraron o construyeron casas dignas, que ahora se les obliga, indirectamente, a abandonar por su incapacidad para pagar las contribuciones. El Estado, que debe velar por su bienestar no le reconoce los años dedicados al progreso de su patria, castigándolos al considerarles “ricos”.

Tampoco vemos satisfechos los fines perseguidos por ese impuesto; es cosas de preguntarnos ¿se nos entregan calles y veredas expeditas y seguras?; ¿se nos otorga seguridad pública?, en verdad no.

Las contribuciones son una carga muy pesada para nuestros hombros ya cansados, muy cara para los jubilados y jubiladas que viven de una pensión.

A diario escuchamos iniciativas de incluir en las garantías constitucionales otros derechos humanos, pero los adultos mayores somos invisibles, se nos obliga a retirarnos a una edad determinada arbitrariamente y se nos exige seguir satisfaciendo un impuesto, que hemos pagado durante toda nuestra vida laboral activa.

Parece absolutamente legítimo que se nos trate, a lo menos, igual que a las mascotas, incluso cuando éstas mueren; debemos exigirlo y es el momento propicio para hacerlo. Estamos a las puertas de la elección de presidente y de parlamentarios, por lo que debemos direccionar nuestro voto a aquellos que asuman nuestros anhelos, nuestros derechos y nuestras exigencias.

Instemos con fuerza para que se legisle, dejando exentos a los jubilados de pagar contribuciones, por la casa donde vivan, mientras él y su cónyuge estén con vida.

Obliga a lo anterior la ambigüedad e incerteza de lo expuesto por el director ya citado ante las comisiones de hacienda del Congreso, según se lee en el diario El Mercurio del 5 de este mes.