Agricultura 20-05-2025

Exitosa Expo Arroz 2025 realizaron INDAP y el municipio de Parral

Parral se vistió de fiesta para albergar en su plaza de armas la Primera Expo Arroz 2025, feria temática organizada de manera conjunta por INDAP y la Municipalidad de Parral.

La inauguración contó con la presencia del director nacional de INDAP Santiago Rojas, quien destacó la importancia de este evento que busca poner el valor la importancia económica y patrimonial tanto para la agricultura familiar como para la región y el país, del cultivo del arroz.

Santiago Rojas, director nacional de INDAP valoró la feria que apunta a un rubro estratégico para INDAP y la agricultura familiar. “Quería felicitar esta iniciativa y saludar también a las y los productores de arroz y a toda la cadena del arroz, también con las organizaciones de productores, los consultores, todos los equipos de INDAP, etc. Este es un rubro que es fundamental para el país, que está contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria. Muchas personas no lo saben, pero acá se produce el arroz más austral del mundo. Nosotros como gobierno hemos generado un programa especial de Cultivos Tradicionales, donde trabajamos con más de 400 familias, con asistencia técnica, con inversiones, con capital de trabajo. Y vamos a seguir haciendo esto, porque ese es nuestro rol como Estado, como gobierno del presidente Boric, estar con las y los productores”, afirmó

En tanto, Patricio Ojeda, alcalde de Parral, destacó el trabajo conjunto entre INDAP y el municipio para materializar esta feria. “Yo quiero primero celebrar la asociatividad, el trabajo en conjunto, ponernos objetivos entre INDAP y también el municipio en favor de nuestros agricultores y agricultoras. Lo que queremos es decirle a todo el mundo que somos la comuna que más arroz produce, pero al mismo tiempo queremos dejarle muy claro que somos las que producimos el mejor arroz de Chile. Y eso lo vamos a seguir fortaleciendo con mucha fuerza, porque estamos claros que tenemos que relevar el trabajo abnegado y el sacrificado de nuestros agricultores. Porque no nos podemos proyectar al futuro sin primero valorar nuestro pasado y nuestro presente y por eso es que creemos que este Expo va a ser una gran oportunidad para impulsar de hoy en adelante el fortalecimiento de la asociatividad, del trabajo con la tecnología, del trabajo experimental que está haciendo INIA y al mismo tiempo del trabajo gubernamental a través de INDAP y el municipio”, expresó.

En la Expo Arroz participaron representantes de la industria del arroz, productores y exportadores de este cereal. Se realizó una muestra de tecnología y maquinaria utilizada en el rubro, charlas técnicas y degustaciones en base al arroz. Además, se contó con un Mercado Campesino de usuarios de INDAP con una amplia variedad de productos, como vinos, licores artesanales productos gourmet, quesos, conservas, artesanías y plantas ornamentales, entre otros. También, con una muestra de emprendedores de la comuna de Parral y espectáculos artísticos.