Social 31-08-2024

Exitosa Feria Laboral Anual en Longaví

- La Feria reunió a vecinos en busca de empleo, especialmente en el sector agrícola, y contó con la participación del alcalde Cristián Menchaca y la Seremi del Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba.

La Plaza de Armas de Longaví se convirtió en el epicentro de oportunidades para los vecinos de la comuna, con la realización de la Feria Laboral Anual de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), evento clave para aquellos en busca de empleo, especialmente en el sector agrícola.

El alcalde Cristián Menchaca, junto con parte del cuerpo de concejales, estuvo presente en la feria, reafirmando su compromiso con el desarrollo laboral de la comunidad. "Muy contento junto a la Seremi del Trabajo con esta feria laboral y, en estos puestos pequeñitos, que son de mujeres emprendedoras, ya que este es el Chile del futuro, el Chile del trabajo”

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, también se sumó al evento, destacando la relevancia de estas instancias para dinamizar el mercado laboral local. "Esto es importarte, porque es una medida concreta, donde las empresas que necesitan trabajadores aceptan esta invitación y vienen a buscar las personas que necesitan para sus trabajos productivos", afirmó.

En tanto, Mario Hernández, uno de los vecinos que asistió en busca de empleo, comentó: "para mí es imponente volver a trabajar, porque después de haber tenido una enfermedad quedé con una discapacidad, y espero de verdad que la inclusión se haga, porque quiero volver a trabajar".

Por su parte, Ruby Soto, quien participó en representación de una empresa agrícola, mencionó: "Me interesa el área agrícola, nunca he trabajado en eso, debe ser algo nuevo que aprender".

Finalmente, Hugo Salas, otra vecina que asistió, destacó la organización del evento: "yo vengo de la empresa de Walmart y acá hay empresas que usan empaque, por ahí podría calzar el curriculum".

La Feria Laboral Anual de Longaví no sólo brindó oportunidades laborales, sino que también reforzó el espíritu de comunidad y apoyo mutuo que caracteriza a la comuna, demostrando una vez más el compromiso del municipio con el bienestar de sus habitantes.