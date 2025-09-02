martes 02 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 02-09-2025
    Exitosa “Noche Nostálgica” en Linares
    Con un homenaje a la memoria de Álvaro Puentes, quien por años fue uno de los principales seguidores del evento, se inició la nueva versión de la “Noche Nostálgica”, en el liceo Diego Portales de Linares.
    Precisamente, Álvaro, fue parte del primer grupo de público, cuando se inició el evento, hace más de 20 años en el ya desaparecido Hotel Astur, tras la iniciativa de Jaime Torres, Nelson Muñoz y Miguel Ángel Venegas, al amparo del programa “Noche de Estrellas” de Radio Buena Nueva, sin imaginar siquiera la proyección que tendría el reunir a seguidores que compartían el factor común del cariño por la música del recuerdo.
    El espectáculo de esta versión 2025 que contó con la producción de Tower Records y con la animación de Miguel Ángel Venegas, incluyó las actuaciones del Grupo Niebla, Willy Pereira y Fusión, Francisco Berríos, Dúo The Cómplices, Raizoniko y el cantante linarense Saúl Alarcón, el doble oficial en Chile de Nicola di Bari, quien consolidó su popularidad a través de la televisión.
    De esta manera, el masivo público seguidor de la “Noche Nostálgica”, tuvo la oportunidad de disfrutar también con entretenidos concursos y el ya clásico bailable del recuerdo.
    Freddy Mora

